Дана з "Холостяка-10" пояснила причини конфліктів з іншими дівчатами: Прямоту не люблять

Учасниця 10 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Дана Оханська заявила, що вона була єдиною дівчиною на проєкті, яка казала всю правду суперницям в очі, а не за кадром. Вона наголосила, що спочатку не планувала вступати у конфлікти з іншими дівчатами, проте після провокацій більше не могла мовчати.

Поки ім'я обраниці Максима Михайлюка залишається у таємниці, учасниці "Холостяка-10" продовжують розкривати таємниці шоу. Дана Оханська у черговому інстаграм-дописі розповіла, що провокувало конфлікти між дівчатами.

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Вона зауважила, що всі учасниці в першу чергу боролися за особисте щастя й одного чоловіка, що породжувало неприязнь одна до одної. Сама ж Дана наголосила, що не намагалася ввійти в "групи подружок", які сформувалися на проєкті, адже дівчата не імпонували їй як особистості. До того ж, причиною конфліктів суперниць з нею ставала найбільша кількість уваги від Максима.

Найбільша кількість побачень у мене з Максом, що і створювало "ефект подразника" для інших дівчат. Також моя прямота висловлювань,

– зазначила Дана.

Вона зазначила, що була єдиною дівчиною з десятки, чиї слова за кадром та перед дівчатами збігалися. За її словами, вона в очі казала Аліні про дитячий егоїзм, Віку – не сприймала серйозно, Христина розчарувала її тим, що поцупила ідею для свого побачення, а от причину конфліктів з Дашею Дана афішувати не стала. Кірм того, вона розповіла, що не змогла мовчати після провокацій деяких дівчат, проте й тут учасниця не вдалася до деталей.

"Все це я говорила дівчатам прямо, не лише за кадром. Таку прямоту не люблять. Але це моя позиція: бути відвертою і не обговорювати за спиною, не сказавши в очі", – написала Дана.

Нагадаємо, що вже сьогодні, 8 травня, в ефірі з'явиться 10 випуск шоу "Холостяк-10", у якому Максим познайомиться з мамами дівчат та дізнається про них ті таємниці, які вони намагалися приховати.