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Дана з "Холостяка-10" пояснила причини конфліктів з іншими дівчатами: Прямоту не люблять

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Дана з "Холостяка-10" пояснила причини конфліктів з іншими дівчатами
Дана з "Холостяка-10" пояснила причини конфліктів з іншими дівчатами / Instagram / @dana_okhanska

Учасниця 10 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Дана Оханська заявила, що вона була єдиною дівчиною на проєкті, яка казала всю правду суперницям в очі, а не за кадром. Вона наголосила, що спочатку не планувала вступати у конфлікти з іншими дівчатами, проте після провокацій більше не могла мовчати.

Поки ім'я обраниці Максима Михайлюка залишається у таємниці, учасниці "Холостяка-10" продовжують розкривати таємниці шоу. Дана Оханська у черговому інстаграм-дописі розповіла, що провокувало конфлікти між дівчатами. 

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Вона зауважила, що всі учасниці в першу чергу боролися за особисте щастя й одного чоловіка, що породжувало неприязнь одна до одної. Сама ж Дана наголосила, що не намагалася ввійти в "групи подружок", які сформувалися на проєкті, адже дівчата не імпонували їй як особистості. До того ж, причиною конфліктів суперниць з нею ставала найбільша кількість уваги від Максима. 

Найбільша кількість побачень у мене з Максом, що і створювало "ефект подразника" для інших дівчат. Також моя прямота висловлювань,
– зазначила Дана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сміливо заявляю:⠀ Я ЄДИНА учасниця дев‘ятки проекту «Холостяк» в 10-му сезоні, яка говорила КОЖНІЙ в очі все, що і за кадром ⠀ ⠀ Дитячий егоїзм Аліни , моя неспроможність сприймати Віку серйозно , ситуація з Кріс та ідеєю для побачення, з Дашею - взагалі окрема і дуже довга історія, яка в ефір не потрапила, - все це я говорила дівчатам прямо, не лише за кадром. Таку прямоту не люблять. Але це моя позиція - бути відвертою і не обговорювати за спиною, не сказавши в очі ‍♀️⠀ ⠀ На початку проекту я взагалі ходила собі на побачення з Максом і нікого не зачіпала :))) І не намагалась ввійти в «групи подружок», які виникали на проекті. Але в силу провокацій з боку деяких дівчат (шкода, що не все входить в ефір) я перестала мовчати.⠀ Я розумію, чому так склалось. Думаю, кожен, хто аналізує проект глибше, теж розуміє. ⠀ ⠀ Чому конфлікти виникали?⠀ ‍♂️ у нас був один чоловік, який нам всім подобався ⠀ в житті в нас є вибір, з ким спілкуватися, а з ким - ні. А на проекті ти мусиш бути 24/7 і з тими, хто тобі зовсім не імпонує ⠀ ‍♀️ різні погляди на життя та життєві цілі (або їх відсутність) !!! ⠀ у моєму випадку додаю до списку: найбільша кількість побачень у мене з Максом, що і створювало «ефект подразника» для інших дівчат, + моя прямота висловлювань⠀ ⠀ Чи погоджуєтесь з причинами конфліктів, що я зазначила? Ставте , якщо так і пишіть ваші думки ️⠀ ⠀ #холостяк⠀ #холостяк10 #holostyakstb #bachelor #tvshow #bachelorshow #ukraine #ladyinred

Публикация от Дана Оханська (@dana_okhanska)

Вона зазначила, що була єдиною дівчиною з десятки, чиї слова за кадром та перед дівчатами збігалися. За її словами, вона в очі казала Аліні про дитячий егоїзм, Віку – не сприймала серйозно, Христина розчарувала її тим, що поцупила ідею для свого побачення, а от причину конфліктів з Дашею Дана афішувати не стала. Кірм того, вона розповіла, що не змогла мовчати після провокацій деяких дівчат, проте й тут учасниця не вдалася до деталей. 

"Все це я говорила дівчатам прямо, не лише за кадром. Таку прямоту не люблять. Але це моя позиція: бути відвертою і не обговорювати за спиною, не сказавши в очі", – написала Дана. 

Нагадаємо, що вже сьогодні, 8 травня, в ефірі з'явиться 10 випуск шоу "Холостяк-10", у якому Максим познайомиться з мамами дівчат та дізнається про них ті таємниці, які вони намагалися приховати. 

 

Автор: Марина Джура
Теги: Холостяк 10 сезон дивитися онлайн LifeStyle
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