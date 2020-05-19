Дана з "Холостяка-10" зробила відверте зізнання: Дуже довго не вірила

Фіналістка десятого сезону шоу "Холостяк" Дана Оханська зробила відверте зізнання. Дівчина каже, що дуже довго не вірила в те, що відбувалося з нею на проєкті.

Ювілейний сезон найромантичнішого шоу країни наближається до фіналу. Вже цієї п'ятниці пілот Максим Михайлюк назве ім'я своєї обраниці. А поки прихильники проєкту очікують розв'язку, учасниці та ексучасниці діляться своїми емоціями та думками. Зокрема, Дана Оханська опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі відвертий допис.

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У фіналі Дана та Максим проведуть романтичний день у Барселоні. Саме це побачення стане останнім на шоу, проте, можливо, історія їхніх стосунків продовжиться поза камерами. Та поки глядачі чекають фінального випуску, учасниця вирішила поділитися тим, про що довго мовчала.

Дана поширила чарівні світлини з крайньої церемонії троянд. Тоді вона була дуже схожа на наречену. Її образ був ніжним та вишуканим. У публікації красуня також поділилася потаємним.

Пам'ятаю, що не вірила. Дуже довго не вірила. В себе чи в нас, в себе і в нас – досі не знаю достеменно. Просто не вірила. Але згодом впевненість з'явилася. Із кожною новою трояндою, з кожним дотиком рук, із кожним поцілунком…

– зізналася Дана.

Що відомо про стосунки Дани Оханської та Максима Михайлюка?

Дана та Максим познайомилися під час десятого сезону шоу "Холостяк". Дівчина запам'яталася, як авторка еротичної поезії, і при першому знайомстві, подарувала йому збірку власних віршів. Вона зацікавила Макса і бореться за його серце вже протягом 11 тижнів.

Кожне побачення є по-своєму особливим. Історія їхніх стосунків стрімко розвивається. Поруч із Максимом Дана боролася зі своїми страхами, зокрема з висотою, адже під час однієї із зустрічей вони стрибали з парашутом. Проте найромантичнішим моментом було побачення у планетарії. Після цього Дана зазначала, що давно чекала, щоб опинитися з Максом в такій інтимній атмосфері і вона вдячна йому за реалізацію маленької мрії.

Під час крайніх випусків реаліті-шоу глядачі могли побачити знайомство Дани та Максима з батьками один одного. Це були особливі миті, які ще більше зблизили їх та зміцнили почуття.

Чи матимуть їхні стосунки продовження, дізнаємося вже в п'ятницю під час довгоочікуваного фіналу.