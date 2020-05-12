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Дана з "Холостяка-10" показала результат фотосесії з Максимом Михайлюком: чуттєві кадри

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Дана з "Холосятка-10"
Дана з "Холосятка-10" / Instagram / @dana_okhanska

Учасниця десятого сезону найромантичнішого шоу країни "Холостяк" показала результат ніжної фотосесії, яка відбулася під час її побачення із Максимом Михайлюком.

Довгоочікуваний фінал "Холостяка" зовсім близько. До моменту, коли Максим назве ім'я своєї обраниці залишилося два тижні. Та поки що учасниці діляться цікавими подробицями з проєкту. Так, на особистій сторінці Дани в інстаграмі з'явилася серія чуттєвих світлин, де вона позує поруч із Михайлюком.

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Під час таємної зустрічі "Холостяка" із мамами учасниць, він дізнався, що Дана Оханська дуже любить фотографуватися. У дівчини є традиція – робити фото в країнах, у яких вона буває вперше. 

Тому Макс вирішив влаштувати для Дани побачення із фотосесією. На світлинах вони обоє позують у стильних образах. 

Дівчина одягнена в чорну футболку з пікантним принтом та міні-спідницю. Яскравим акцентом її образу є туфлі-човники з анімалістичним принтом на підборах. Волосся Дана вклала в локони, а на обличчі зробила макіяж в коричневих тонах. 

Максим позує в чорних джинсах і такій ж футболці, як Дана. Поєднав таке вбрання із взуттям чорного кольору. 

Дана Оханська
Дана позує на побаченні з Максимом Михайлюком / Instagram / @dana_okhanska

Холостяк
Дана під час фотосесії на "Холостяку-10" / Instagram / @dana_okhanska

Холостяк
Дана Оханська та Максим Михайлюк / Instagram / @dana_okhanska

Холостяк
Дана Оханська у футболці з пікантним принтом / Instagram / @dana_okhanska

Холостяк
Дана Оханська у туфлях-човниках з анімалістичним принтом / Instagram / @dana_okhanska

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Холостяк 10 сезон дивитися онлайн
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