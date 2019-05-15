Дана Інтернешнл повернулася на сцену Євробачення-2019 через десятки років після тріумфу: відео

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Дана Інтернешнл на Євробаченні-2019
Дана Інтернешнл на Євробаченні-2019 / Getty Images

Перший півфінал Євробачення-2019 відбувся у Тель-Авіві напередодні, 14 травня. На сцені пісенного конкурсу виступила минулорічна переможниця Нетта Барзілай, а також попередня тріумфаторка Ізраїлю Дана Інтернешнл, яка перемогла у 1998 році.

Вчора, 14 травня, шанувальники Євробачення-2019 обрали першу детсятку фіналістів, які змагатимуться за перемогу в суботу, 18 травня. Однак, попри неймовірні виступи учасників Євробачення-2019, гості мали змогу побачити на наймасштабнішій сцені Ізраїлю кількох зіркових гостей. Серед них виявилася 50-річна Дана Інтернешнл.

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Хто така Дана Інтернешнл?

Dana International (справжнє ім'я Шарон Коен) народилася в Ізраїлі 2 лютого 1972 року. Знаменита ізраїльська співачка відома також як транссексуалка. У 1998 році вона перемогла на пісенному конкурсі Євробачення з піснею Diva. Пізніше, у 2011 році, вона спробувала здобути перемогу для своєї країни ще раз із піснею Ding Dong, однак їй не вдалося пройти у фінал.

Під час перерви у першому півфіналі Євробачення-2019 вона виконала свою версію пісні Just The Way You Are, яку співає відомий Бруно Марс. Під час виступу Дани Інтернешнл чимало чоловіків у залі почали обійматися та цілуватися.

Дана Інтернешнел
Дана Інтернешнл на Євробаченні-2019 / Getty Images

Виступ Дани Інтернешнл на Євробаченні-2019: відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Євробачення Євробачення 2019
Джерело: LifeStyle 24
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