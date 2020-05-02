Дана з "Холостяка-10" зізналася, що вона не німфоманка

Учасниця ювілейного десятого сезону найромантичнішого шоу країни "Холостяк" Дана Оханська вирішила розставити всі крапки над "і" у питанні про надмірний сексуальний потяг та зізналася, що вона не німфоманка.

Запекла боротьба за серце Максима Михайлюка на проєкті "Холостяк" триває. Залишилося всього чотири дівчини і зовсім скоро Максим зробить свій вибір та назве ім'я тієї, яка змогла полонити його серце. А поки користувачі мережі пильно стежать за інстаграмним життям кожної з дівчат. Так, на особистій сторінці Дани в інстаграмі з'явилася чергова публікація, у якій вона розповіла про своє ставлення до сексу.

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Із моменту знайомства з Максимом Дана запам'яталася усім, як авторка еротичної поезії. Вона подарувала холостяку збірку своїх віршів, а на одному із побачень навіть продекламувала їх. Та тепер дівчина вирішила відверто розповісти про своє ставлення до сексуального життя, щоб більше щодо цього не виникало запитань.

"Так, я люблю секс. Як і багато хто в цьому світі. Але по-справжньому хороший секс не буває випадковим. Хороший секс не може бути будь з ким (а от для німфоманок все це не має значення). Я не соромлюся про це говорити чи жартувати. Особливо, в своїй поезії. Як сказав один астролог, "Сонце і Марс Дани в Козерозі говорить про підвищену сексуальну потребу. А стеліум планет (Марс, Венера, Меркурій, Нептун, Уран) описує сублімацію цієї сексуальної енергії в її чутливу поезію". Для мене секс несе цінність лише з моєю, рідною людиною. До якої є справжні почуття. З людиною, з якою добре і без сексу. Тільки такі інтимні стосунки надихають мене і роблять щасливою", – зізналася Дана.

Нагадаємо, у 10 випуску шоу "Холостяк" Максим Михайлюк познайомиться із рідними Дани, Христини, Даші та Віки. Під час розмови із ними він зможе більше дізнатися про кожну із дівчат.

