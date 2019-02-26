Данилко сказав, хто має поїхати на Євробачення-2019

Український артист та один з членів журі Нацвідбору на Євробачення-2019 в Україні Андрій Данилко сказав, що представляти Україну на міжнародному конкурсі має виконавець, який посідає друге місце – Freedom jazz.

Про це шоумен заявив в коментарі виданню Обозреватель.

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Я вважаю, що не треба відмовлятися, є цілком хороші представники, які можуть поїхати. Якщо MARUV відмовилася чи її змусили відмовитися, то повинен їхати виконавець, який займає друге місце – Freedom jazz. Якщо вони відмовляються, то йдемо далі, на третьому місці KAZKA, нехай вони їдуть. Якщо і KAZKA відмовиться, то беремося за четверте місце тощо,

– наголосив Данилко.

Він додав, що всі питання про позиції учасників Нацвідбору щодо українсько-російських відносин і гастролей у РФ треба вирішувати до прямих ефірів.

"Люди, які брали участь у Нацвідборі, самі в шоці, я дивлюся на них, і мені так шкода. Згадую себе, коли я сидів у костюмі Вєрки Сердючки на прес-конференції, і мені кажуть: "Як ви можете представляти Україну? Це ганьба"... Якщо такий час у нас, купа нюансів, будь ласка, вирішуйте це до конкурсу. Вирішіть усе, візьміть відбитки пальців, сфотографуйте в профіль і анфас, як у СІЗО, нехай аналізи здадуть, а потім проводьте відбірковий тур", – зауважив артист.

Хто може поїхати на Євробачення замість MARUV: дивіться відео

"Оскільки ми живемо в цій країні, я ні чому не дивуюся. Я, звісно, був у шоці від того, що відбувається там. Це було жахливо, але, на жаль, ось такий час. Можу відповідати тільки за оцінки, які я ставив, і за коментарі, які я давав щодо виступів конкурсантів. А як скандали оцінювати? А як мені треба було оцінювати, коли мене спалювали на Майдані? Як це може бути взагалі? Я їду представляти країну, а мене знищують, як це може бути?", – додав у коментарі Данилко.

В чому полягає скандал зі співачкою MARUV?

Минулими вихідними відбувся фінал Нацвідбору Євробачення в Україні, де перемогу здобула уродженка Дніпропетровщини MARUV (Анна Корсун). Незважаючи на гастролі у Росії та права російської компанії Warner Music Russia на пісню Siren Song, з якою MARUV повинна була їхати в Ізраїль на головний конкурс, вона отримала 11 балів від глядачів та суддів шоу. Однак, згідно з правилами, після відбору на телеканалі СТБ договір з представником України повинна ще підписувати Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ).

Деякі деталі договору співачка оприлюднила в мережі та назвала їх такими, що обмежують права і свободи людини, додавши, що готова скасувати всі гастролі в Росії, якщо це буде потрібно для конкурсу. Водночас віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко неодноразово наголошував, що артистці, яка продовжує демонстративно гастролювати Росією, не варто їхати на міжнародний конкурс, щоб потім не довелось пояснювати всьому світу, що між Україною і Росією ніякої дружби немає.

Виступ MARUV на Нацвідборі на Євробачення-2019: дивіться відео

Після 5 годин перемовин між НСТУ та командою MARUV сторони так і не підписали договору, посилаючись на низку причин. Згодом цю ситуацію прокоментував і голова правління НСТУ Зураб Аласанія, який разом з представниками Суспільного мовника вирішив уникнути надмірної політизації конкурсу. Сама ж MARUV не забарилась з відповіддю та ствердила, що "не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків".

Крім того, прихильники артистки створили на ресурсі Change.org. електронну петицію, в якій просять надати співачці MARUV можливість взяти участь на Євробаченні-2019 в Ізраїлі. Автором петиції став користувач Давид Евоян (David Evoyan), а спрямована вона до Європейської мовної спілки (European Broadcasting Union). Під нею вже підписалось більше 7,7 тисяч користувачів.

Хто поїде замість MARUV на Євробачення, дивіться відео:

Якої думки MARUV про Крим та Росію?Чимало українців виступили проти того, аби артистка їхала на конкурс. Причиною жорсткої критики стало те, що MARUV продовжує гастролювати Росією. Сама дівчина переконує, що виступи на території країни-агресора сприяли "миру між країнами". У фіналі Нацвідбору співачка заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. MARUV додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".