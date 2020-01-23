Помер Данило Перов – син відомої акторки Раїси Рязанової
У 51-річному віці помер російський актор Данило Перов. Про смерть сина відомої російської акторки Раїси Рязанової стало відомо ввечері, 22 січня. Причина смерті – обривання тромбу.
Про це повідомили на сайті "Співдружність акторів Таганки".
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"Раптово помер наш друг, товариш і брат, заслужений артист Росії Данило Перов. Неможливо усвідомити і прийняти цю втрату, доброго, чуйного і улюбленого всіма нами Данила. Будемо пам'ятати, любити і поминати добрим словом", – зазначається у повідомленні.
Що про нього відомо: фільмографія та особисте життя
Данило Перов – син актриси Раїси Рязанової і актора Юрія Перова. Народився 9 листопада 1968 року. У 1992 році закінчив школу-студію МХАТ. Працював у театрі "Модерн", з 1994 року служив у театрі "Співдружність акторів Таганки" під керівництвом Миколи Губенка.
Данило Перов і Раїса Рязанова
Вперше з'явився на екранах у 1973 році, зігравши роль в стрічці "Лист з юності". Бувши школярем, продовжував з'являтися на екрані. У 1981 році зіграв головну роль в соціальній драмі "Хочу, щоб він прийшов".
Помітними юнацькими роботами стали ролі у картинах "Марка країни Гонделупи", "Інспектор ДАІ", "Чужий дзвінок". У дитинстві і юності займався спортом дзюдо і важкою атлетикою.
Данило Перов у фільмі "Чужий дзвінок"
Працював на радіо. Брав участь в циклі програм "Чотири чверті" в студії "Ліга звуку", "Маленький Принц", "Кентервільський привид". У 2002 році виконав головну роль у військовій драмі "Моя межа".
Останні роки Перов все частіше працював в театрах, втім його фільмографія налічує доволі багато кінокартин. Серед них ролі в серіалах "Завжди говори завжди", "Універ", "Леді Бомж", "Марш Турецького", "Готель Елеон" та інші.
Серіали за участю Данила Перова
- "Срібний бір" (2017)
- "Любов за наказом" (2016)
- "Навесні розквітає любов" (2014 року)
- "Королева бандитів" (2013)
- "Врятувати чоловіка" (2011)
- "Подружжя 2" (2011)
- "Черговий ангел" (2010)
- "Велика гра" (2008)
Кадр з серіалу "Марш Турецького"
З 2011 року керував московським театром-студією "Профілі". Особисте життя Данило Перов приховував. Був одружений, у пари народився син Андрій, він також став актором, закінчивши Інститут сучасних мистецтв.