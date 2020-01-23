Помер Данило Перов – син відомої акторки Раїси Рязанової

У 51-річному віці помер російський актор Данило Перов. Про смерть сина відомої російської акторки Раїси Рязанової стало відомо ввечері, 22 січня. Причина смерті – обривання тромбу.

Про це повідомили на сайті "Співдружність акторів Таганки".

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"Раптово помер наш друг, товариш і брат, заслужений артист Росії Данило Перов. Неможливо усвідомити і прийняти цю втрату, доброго, чуйного і улюбленого всіма нами Данила. Будемо пам'ятати, любити і поминати добрим словом", – зазначається у повідомленні.

Що про нього відомо: фільмографія та особисте життя

Данило Перов – син актриси Раїси Рязанової і актора Юрія Перова. Народився 9 листопада 1968 року. У 1992 році закінчив школу-студію МХАТ. Працював у театрі "Модерн", з 1994 року служив у театрі "Співдружність акторів Таганки" під керівництвом Миколи Губенка.



Данило Перов і Раїса Рязанова

Вперше з'явився на екранах у 1973 році, зігравши роль в стрічці "Лист з юності". Бувши школярем, продовжував з'являтися на екрані. У 1981 році зіграв головну роль в соціальній драмі "Хочу, щоб він прийшов".

Помітними юнацькими роботами стали ролі у картинах "Марка країни Гонделупи", "Інспектор ДАІ", "Чужий дзвінок". У дитинстві і юності займався спортом дзюдо і важкою атлетикою.



Данило Перов у фільмі "Чужий дзвінок"

Працював на радіо. Брав участь в циклі програм "Чотири чверті" в студії "Ліга звуку", "Маленький Принц", "Кентервільський привид". У 2002 році виконав головну роль у військовій драмі "Моя межа".

Останні роки Перов все частіше працював в театрах, втім його фільмографія налічує доволі багато кінокартин. Серед них ролі в серіалах "Завжди говори завжди", "Універ", "Леді Бомж", "Марш Турецького", "Готель Елеон" та інші.

Серіали за участю Данила Перова

"Срібний бір" (2017)

"Любов за наказом" (2016)

"Навесні розквітає любов" (2014 року)

"Королева бандитів" (2013)

"Врятувати чоловіка" (2011)

"Подружжя 2" (2011)

"Черговий ангел" (2010)

"Велика гра" (2008)



Кадр з серіалу "Марш Турецького"

З 2011 року керував московським театром-студією "Профілі". Особисте життя Данило Перов приховував. Був одружений, у пари народився син Андрій, він також став актором, закінчивши Інститут сучасних мистецтв.