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Помер Данило Перов – син відомої акторки Раїси Рязанової

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Помер Данило Перов / РБК

У 51-річному віці помер російський актор Данило Перов. Про смерть сина відомої російської акторки Раїси Рязанової стало відомо ввечері, 22 січня. Причина смерті – обривання тромбу.

Про це повідомили на сайті "Співдружність акторів Таганки". 

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"Раптово помер наш друг, товариш і брат, заслужений артист Росії Данило Перов. Неможливо усвідомити і прийняти цю втрату, доброго, чуйного і улюбленого всіма нами Данила. Будемо пам'ятати, любити і поминати добрим словом", – зазначається у повідомленні.

Що про нього відомо: фільмографія та особисте життя

Данило Перов – син актриси Раїси Рязанової і актора Юрія Перова. Народився 9 листопада 1968 року. У 1992 році закінчив школу-студію МХАТ. Працював у театрі "Модерн", з 1994 року служив у театрі "Співдружність акторів Таганки" під керівництвом Миколи Губенка.

Данило Перов
Данило Перов і Раїса Рязанова 

Вперше з'явився на екранах у 1973 році, зігравши роль в стрічці "Лист з юності". Бувши школярем, продовжував з'являтися на екрані. У 1981 році зіграв головну роль в соціальній драмі "Хочу, щоб він прийшов".

Помітними юнацькими роботами стали ролі у картинах "Марка країни Гонделупи", "Інспектор ДАІ", "Чужий дзвінок". У дитинстві і юності займався спортом дзюдо і важкою атлетикою.


Данило Перов у фільмі "Чужий дзвінок"

Працював на радіо. Брав участь в циклі програм "Чотири чверті" в студії "Ліга звуку", "Маленький Принц", "Кентервільський привид". У 2002 році виконав головну роль у військовій драмі "Моя межа". 

Останні роки Перов все частіше працював в театрах, втім його фільмографія налічує доволі багато кінокартин. Серед них ролі в серіалах "Завжди говори завжди", "Універ", "Леді Бомж", "Марш Турецького", "Готель Елеон" та інші. 

Серіали за участю Данила Перова

  • "Срібний бір" (2017)
  • "Любов за наказом" (2016)
  • "Навесні розквітає любов" (2014 року)
  • "Королева бандитів" (2013)
  • "Врятувати чоловіка" (2011)
  • "Подружжя 2" (2011)
  • "Черговий ангел" (2010)
  • "Велика гра" (2008)

Кадр з серіалу
Кадр з серіалу "Марш Турецького"

З 2011 року керував московським театром-студією "Профілі". Особисте життя Данило Перов приховував. Був одружений, у пари народився син Андрій, він також став актором, закінчивши Інститут сучасних мистецтв.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Втрати Новини Росії Кіно
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