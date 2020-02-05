Дантес випустив черговий хіт "Более или менее": брудне та чуттєве відео

Після п'ятирічної музичної паузи співак розпочав сольний проект DANTES у жовтні минулого року. Він вже встиг підкорити серця слухачів треком "Теперь Тебе 30". Проте артист не збирається зупинятися на досягнутому й сьогодні, 5 лютого, презентував свою другу роботу "Более или менее".

Чуттєвий трек з'явився одразу зі зворушливим відео на офіційному ютуб-каналі Володимира Дантеса. Виконавець вдруге не зміг оминути увагою соціально важливу тему. Якщо пісня "Теперь Тебе 30" стала маніфестом покоління 30-річних, то у "Более или менее" він порушує тему гендерних стереотипів, ставши на захист чоловіків у стосунках.

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Авторкою пісні вдруге стала учасниця Нацвідбору Євробачення 2020 Jerry Heil. Над відеороботою, яка була знята одним дублем, працював український кліпмейкер Леонід Колосовський. У кліпі Володимира Дантеса дівчата обливають водою, вином, жбурляють у нього квітами, їжею та навіть брудом, демонструючи свої образи. Натомість співак переконаний, що чоловіки у стосунках теж мають повне право на емоційність і переживання нарівні з дівчатами.

У нашому патріархальному суспільстві у чоловікові виховують і схвалюють лише маскулінні риси. Він повинен бути сильним, все терпіти, хоча нам теж хочеться іноді поплакати, бути слабкими, проявляти такі почуття, як любов, співчуття, ніжність. Чоловіки дійсно мають право бути такими, якими хочуть, а не заганяти себе в рамки гендерних стереотипів,

– презентував прем'єру Дантес.

Знаменита дружина солістка попгурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва публічно підтримала творчість свого чоловіка. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала фрагмент відео і чуттєво привітала коханого з прем'єрою: "Друга пісня Дантеса. І не через 10 років, а через 4 місяці! Люблю і пишаюся!"

DANTES – Более или менее: дивіться відео онлайн