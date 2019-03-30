Дарія Астаф'єва повністю оголилася перед камерою (18+)

Українська співачка Дарія Астаф'єва славиться не лише вокальними даними, але й тим, що з легкістю може оголятися перед камерами. Так, днями зірка Playboy опублікувала чергову порцію гарячих знімків.

Нові світлини українська зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Серія відвертих чорно-білих знімків справила неабияке враження на її шанувальників. У відповідь на публікування гарячих кадрів, через які Дарія Астаф'єва проявляє свою творчість, вона отримала чималу кількість вподобань і компліментів від шанувальників.

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На першому фотопортреті, який з’явився на сторінці співачки в соціальній мережі, вона постала з фарбою на оголеному тілі, яку хаотично розмащувала, позуючи перед камерою фотографа. Її волосся було акуратно вкладене на сторону, чого не скажеш про ще одну світлину з цієї серії.

На наступному фото фарба з'явилася на обличчі та волоссі зірки.

Однак найбільше враження справив фотокадр, на якому Даша Астаф'єва позує повністю оголеною тримаючи на руках шматок прозорого целофану. Її інтимні частини тіла прикривали наклейки з китицями, а на шиї красувався чорний нашийник.



Дарія Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva