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Дар'я Астаф'єва похизувалася струнким тілом: гаряче фото

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Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Одна з найсексуальніших представниць українського шоу-бізнесу поділилася кадрами зі спекотного відпочинку. На світлинах співачка постала в купальнику, демонструючи підтягнуте тіло.

34-річна модель та виконавиця влаштувала різдвяні канікули у теплих країнах. Вона поділилася фото з відпочинку на особистій сторінці в інстаграмі. Форми зірки викликали шквал обговорення серед її шанувальників. 

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На світлинах Даша Астаф'єва позувала у чорному купальнику, який вигідно підкреслив пишний бюст знаменитості. На фото, на якому співачка ніжиться під сонячними променями, вона постала без макіяжу. 

Хто зібрався на риболовлю, на вечерю, до моря і в місто, і все проспав, той я! Але, встигла зробити важливу справу. І навіть дві,
– дотепно прокоментувала відвертий знімок виконавиця. 

Окрім цих кадрів, Астаф'єва показала обличчя без косметики, зазначивши, що найкращий візажист – відпочинок. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Дарія Астаф'єва
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