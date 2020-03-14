Дар'я Квіткова висловила власне ставлення до коронавірусу: Безпечніше звичайного грипу

У час, коли весь світ охоплений спалахом коронавірусу, складно не піддаватися паніці. Проте захистити громадськість від нав'язливого страху намагаються зірки у всьому світі. Так, наречена учасника "Холостяк 9" Дар'я Квіткова висловилася щодо вірусу та розповіла про ситуаціюю в Маямі.

Блогерка Дар'я Квіткова вирішила долучитися до публічного обговорення коронавірусу. На особистій сторінці в інстаграмі вона, подібно до інших українських зірок, поспішила звернутися до фоловерів, аби уникнути поширення паніки у суспільстві.

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Зараз вона перебуває у Маямі та запевняє, що у місці все спокійно: люди не запасаються продуктами та не скуповують речі першої необхідності. У той же час всі пам'ятають про елементарні заходи безпеки та дбають про своє здоров'я.

Також Дар'я Квіткова наголосила, що, незважаючи на свій вибуховий характер, ставиться до проблеми зі здоровим глуздом. Вона зауважила, що, згідно зі статистикою, переважна більшість хворих одужує без спеціального лікування.

З огляду на всі факти, я думаю, що короновірус безпечніше звичайного грипу, який з року в рік гуляє по світу і, в залежності від мутацій, знову і знову вбиває тисячі або навіть десятки тисяч людей,

– написала наречена Нікіти Добриніна.

Проте все ж Дар'я Квіткова не втратила нагоди, аби нагадати шанувальникам про базові правила профілактики – частіше мити руки гарячою водою з милом, використовувати гель зі спиртом і дезінфікуючі серветки та уникати контакту з хворими. А от від медичних масок блогерка порадила відмовитися, якщо ви не відчуваєте проявів застуди: "Вони не затримують коронавірус. Маски допомагають вам не чіпати свій ніс і рот руками, якими ви торкалися до дверей, поручнів та інших брудних предметів".

Варто зазначити, що нині загальна кількість інфікованих по всьому світу – понад 145 тисяч осіб, серед яких понад 71 тисяча – одужали. Вчора, 13 березня, в Україні від коронавірусу померла перша людина – жінка з Радомишля.

В Україні підтвердили 3 випадки зараження коронавірусом, ще 12 хворих – в окупованій Горлівці. З 12 березня до 4 квітня у державі діє загальнонаціональний карантин зі скасуванням навчання у школах, вишах і садочках, змагань із вболівальниками, концертів тощо.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу