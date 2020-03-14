24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Дар'я Квіткова висловила власне ставлення до коронавірусу: Безпечніше звичайного грипу

- Читать новость на русском
Дар'я Квіткова про коронавірус / Instagram / @kvittkova

У час, коли весь світ охоплений спалахом коронавірусу, складно не піддаватися паніці. Проте захистити громадськість від нав'язливого страху намагаються зірки у всьому світі. Так, наречена учасника "Холостяк 9" Дар'я Квіткова висловилася щодо вірусу та розповіла про ситуаціюю в Маямі.

Блогерка Дар'я Квіткова вирішила долучитися до публічного обговорення коронавірусу. На особистій сторінці в інстаграмі вона, подібно до інших українських зірок, поспішила звернутися до фоловерів, аби уникнути поширення паніки у суспільстві. 

Читайте також Українські зірки знялися у ролику МОЗ про боротьбу з коронавірусом

Зараз вона перебуває у Маямі та запевняє, що у місці все спокійно: люди не запасаються продуктами та не скуповують речі першої необхідності. У той же час всі пам'ятають про елементарні заходи безпеки та дбають про своє здоров'я. 

Також Дар'я Квіткова наголосила, що, незважаючи на свій вибуховий характер, ставиться до проблеми зі здоровим глуздом. Вона зауважила, що, згідно зі статистикою, переважна більшість хворих одужує без спеціального лікування.

З огляду на всі факти, я думаю, що короновірус безпечніше звичайного грипу, який з року в рік гуляє по світу і, в залежності від мутацій, знову і знову вбиває тисячі або навіть десятки тисяч людей,
– написала наречена Нікіти Добриніна. 

Проте все ж Дар'я Квіткова не втратила нагоди, аби нагадати шанувальникам про базові правила профілактики – частіше мити руки гарячою водою з милом, використовувати гель зі спиртом і дезінфікуючі серветки та уникати контакту з хворими. А от від медичних масок блогерка порадила відмовитися, якщо ви не відчуваєте проявів застуди: "Вони не затримують коронавірус. Маски допомагають вам не чіпати свій ніс і рот руками, якими ви торкалися до дверей, поручнів та інших брудних предметів".

Варто зазначити, що нині загальна кількість інфікованих по всьому світу  –  понад 145 тисяч осіб, серед яких понад 71 тисяча – одужали. Вчора, 13 березня, в Україні від коронавірусу померла перша людина – жінка з Радомишля.

В Україні підтвердили 3 випадки зараження коронавірусом, ще 12 хворих – в окупованій Горлівці. З 12 березня до 4 квітня у державі діє загальнонаціональний карантин зі скасуванням навчання у школах, вишах і садочках, змагань із вболівальниками, концертів тощо.

коронавірус
Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

Путін підписав поправки до Конституції, які обнуляють його президентські терміни
сьогодні
Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини LifeStyle LifeStyle Холостяк 9 сезон дивитися онлайн
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 10:25 Серіали березня: 7 прем'єр, які вийдуть цього місяця
Марта Вересюк
13 березня 16:47 Без Мадонни та показів Армані: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус
Уляна Журба
13 березня 11:27 "П'ятниця, 13": що відомо про всі частини моторошного фільму
Юлія Михайлова
13 березня 11:09 Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?
Юліана Вінтюк
13 березня 10:15 Учасники Євробачення-2020: з якими піснями виступатимуть конкурсанти
Юлія Михайлова
Новини
Більше новин
Залиште відгук