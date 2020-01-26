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Дар'я Петрожицька з "Папіка" виступила на сцені "Голос країни": відео

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Дар'я Петрожицька на "Голос країни" 10 сезон / Instagram / @petrozhitskaya

Українська актриса театру та кіно Дар'я Петрожицька з популярного серіалу каналу "1+1" "Папік" стала учасницею других сліпих прослуховувань шоу "Голос країни". Там вона виконала пісню "Голубка" групи Vivienne Mort та вразила усіх глядачів.

Шанувальники серіалу "Папік" навіть не підозрювали, що за роллю безтурботної та милої героїні Лізи – мисливиці на багатих чоловіків, ховається талановита виконавиця. 

Цікаво! Голос країни 10 сезон 2 випуск: хлопець з дитбудинку, вокалістка Монатіка та зірка "Папіка"

 

28-річна актриса вирішила взяти участь у ювілейному, десятому сезоні проєкту "Голос країни", щоб продемонструвати усій Україні свої вокальні дані. Цікавинкою є те, що в одній із серій серіалу "Папік" серіальна Ліза взяла участь у схожому до "Голосу країни" талант-шоу "Співай".

Після цього вона твердо вирішила, що хоче потрапити на сцену, хоча і двічі їй не вдавалось дійти до сліпих прослуховувань проєкту. На сцені 2 випуску "Голосу країни" вона виконала пісню "Голубка" групи Vivienne Mort , де до неї повернулась єдина Тіна Кароль. 

"Голос країни" 10 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Дар'ї Петрожицької 

 

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини України
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