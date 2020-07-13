Популярна співачка Даша Астаф'єва активно веде свій блог в інстаграмі. Однак її підписники, як і журналісти часто цікавляться, коли ж вона зіграє весілля. І, здається, терпець зірки увірвався, а вона опублікувала курйозну відповідь у стилі фільму "Вбити Білла".

Ролик Даша Астаф'єва розмістила в інстаграмі, чим розсмішила тисяч своїх підписників. Перед камерою артистка постала у білому топі, шортах і коричневому плащі. Брутальний образ вона доповнила чоботами.

Дивіться також Прихильники Наталії Могилевської пожартували з її фото: реакція співачки

У такому вбранні Даша Астаф'єва відзняла ролик, де крокувала вулицею міста. Своє відео вона поєднала з фрагментом культового фільму Квентіна Тарантіно "Вбити Білла". За сюжетом, Даша Астаф'єва "дала відсіч" героїні стрічки, яка від удару відлетіла на кілька метрів та приземлилась на стіл. Вже у дописі артистка курйозно дала зрозуміти, що відео є відповіддю на питання про її особисте життя та весілля.

Знайомі, журналісти та інші, хто придумав собі, що можна таке питати: "Даша, чому ви досі незаміжня, і чому не хочете завести дітей?" Я: дивіться відео,

– написала Даша Астаф'єва.

Що відомо про особисте життя Астаф'євої

Питання особистого життя Даші Астаф'євої не випадково викликає багато запитань. Артистка живе з бізнесменом Артемом Кімом, який фігурує у кримінальній справі САП. Упродовж 6 років правоохоронці розслідують причетність чоловіка до розкрадання 27 мільйонів гривень з підприємств.

Даша Астаф'єва неодноразово розповідала журналістам, що саме вона приносить дохід у свою сім'ю. Через кримінальну справу Артем Кім не може працювати. Та і розписатись пара не має можливості. Водночас Даша Астаф'єва не приховує, що колись хоче стати мамою.

"Мені б дуже хотілося, щоб наша сім'я стала більшою, і це перше, чого мені хочеться. Мені не хочеться весілля, мені не хочеться вбрань, мені хочеться, щоб наша сім'я стала більшою, і щоб проблеми закінчилися", – розповіла артистка "Світському життю" наприкінці 2019 року.



Даша Астаф'єва і Артем Кім / Фото Instagram / @da_astafieva