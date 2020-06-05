Співачка Даша Астаф'єва вкотре розбурхала мережу провокативним знімком. Зірка пригадала свою мандрівку до Львова та показала ще одне фото без будь-якого одягу.

Еротичний знімок з'явився на інстаграм-сторінці Даші Астаф'євої 5 червня. Артистка позувала перед камерою фотографа Соні Плакидюк абсолютно голою. Цього разу Даша Астаф'єва засвітила все своє струнке тіло без вбрання, замалювавши інтимні місця завдяки Photoshop.

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На новому знімку видно, як відбувалась провокативна фотосесія в готелі Львова, тому у кадрі можна побачити не тільки оголену Дашу Астаф'єву, але й її фотографа. Зйомку вели на звичайний смартфон.

"Настрій – Львів", – з гумором написала артистка до фото.

Як відомо, ще у лютому 2020 року Даша Астаф'єва показала перші оголені фото, зроблені в одному з готелів Львова. Артистка позувала на балконі топлес та з теплою ковдрою у руках, відтак всі перехожі могли бачити оголену красуню.

Еротичні фото пригадала і Соня Плакидюк, яка з гумором написала у мережі, що ще до пандемії коронавірусу вона провела фотосесію, зберігаючи необхідну дистанцію. Світлини розбурхали мережу, а прихильники Даші Астаф'євої залишаються в очікуванні нових провокацій від зірки.