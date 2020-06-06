Українська модель та співачка – секс-символ вітчизняного шоу-бізнесу. Аби тримати себе в бездоганній формі Даша Астаф'єва займається йогою та демонструє свої успіхи прихильникам. Провокативною позою зірка розбурхала їхню уяву та наробила шуму в мережі.

Про любов Даші Астаф'євої до йоги шанувальники знають давно. Під час карантину зірка неодноразово показувала свої домашні тренування в інстаграм-профілі, демонструючи розкішне тіло та хорошу фізичну підготовку. Зазвичай надто провокативні пози вона залишала поза камерою, проте не цього разу.

До теми Даша Астаф'єва показала фото, на якому постала повністю голою: 18+

Світлина викликала шквал обговорення в мережі навіть попри те, що зірка не оголювала свого тіла. Родзинкою кадру стала саме поза Астаф'євої. Так, вона розташувалася на килимку сірого кольору, одягнувши стортивний look: велосипедки та напівпрозору кофтинку. Стоячи на колінах, вона розвела руки в різні сторони та підняла сідниці. Саме до її апетитних форм була прикута вся увага фоловерів, які вкотре змогли насолодитися її пишними принадами.

Неординарну позу Даша Астаф'єва пояснила тим, що саме в такий спосіб тренер з йоги намагався побороти її біль між лопатками. Знаменитість зізналася, що обожнює йогу, а на перший погляд неприємні пози згодом дарують тілу насолоду.

Фоловери були приголомшені пікантним ракурсом та засипали зірку коментарями, щоправда переважно жартівливими: "Ми ще від авокадо не відійшли, а ви вже так", "Фото називається: "Любий, я розбила твою машину", "Даша, так дружини повинні зустрічати чоловіків з роботи".

Даша Астаф'єва займається йогою