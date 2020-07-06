Головний герой романтичного реаліті-шоу "Холостяк" нещодавно зізнався під час одного зі своїх інтерв’ю, що його серце зайняте, чим неабияк заінтригував прихильників. В мережі шириться інформація про те, що ймовірна дівчина Макса Михайлюка – супермодель Даша Хлистун. Що про неї відомо – читайте далі.

Наприкінці травня вся Україна спостерігала за фіналом шоу "Холостяк". Однак навіть попри те, що обручку Максим вручив одній з учасниць шоу Даші Ульяновій, після завершення романтичного шоу, їхні стосунки не зазнали продовження, інформує 24 канал.

До теми "Холостяк" Максим Михайлюк заінтригував мережу фотографією з ймовірною обраницею – фото

У пост-шоу Даша зізналася, що у Максима на проєкті були інтимні зв'язки з іншою учасницею, тож після такого вчинку дівчина вирішила не розпочинати стосунки.

Нещодавно головний герой шоу "Холостяк" заінтригував прихильників інстаграм-сторіс на якому позував з дівчиною. Нею виявилася українська супермодель Дарія Хлистун. Глядачі шоу одразу зазначили, що ймовірно, це нова обраниця Максима Михайлюка, адже Даша також опублікувала кадр, на якому постала разом із пілотом.



Максим Михайлюк із ймовірною обраницею / Instagram-Stories / @flymax305

Нова дівчина "Холостяка" викликала справжній резонанс в мережі, тож журналісти LifeStyle 24 знайомлять вас ближче з обраницею Максима Михайлюка.

Що відомо про Дашу Хлистун – ймовірну дівчину "Холостяка"

Даша Хлистун – відома модель не лише в Україні, але й за кордоном. Народилася дівчина в маленькому місті Синельникове, що на Дніпропетровщині. Завдяки своїй неймовірній зовнішності та працьовитості, вона досягнула значних висот у модельній кар’єрі.



Даша Хлистун з батьками

Зазначається, що в одній із соціальних мереж Дашу помітив модельний скаут, який запропонував їй роботу, згодом дівчина наважилася спробувати свої сили в модельному бізнесі. Перші робочі поїздки Даші Хлистової розпочалися з Японії, там вона освоїла свій перший досвід.



Даша Хлистун – ймовірна дівчина Макса Михайлюка

"Японія – найкраща країна для першого модельного досвіду дівчинки. Я погано розмовляю англійською, тому в Європу мене відправляти не було сенсу. В Японії тебе супроводжують, з тобою їздять на кастинги, все пояснюють, розжовують, до тебе ставляться як до лялечки. Це також дуже хороша практика для зйомок: якщо ти подобаєшся клієнтам, тебе весь час беруть працювати. А це відмінна можливість спробувати нові образи і заробити хороші гроші", – зазначила Даша виданню Buro 24/7.

Даша Хлистун стала першою українською моделлю, яку запросили у 2017 році взяти участь у грандіозному білизняному шоу бренду Victoria's Secret, яке проходило в Шанхаї, однак дівчині не встигли відкрити візу, тож вона таки не змогла взяти участь в показі. В тому ж році Дарія стала переможницею в номінації "Модель року" відомої міжнародної премії стилю ELLE style Awards.



Даша Хлистун в зйомці Кутюрної колекції / Mylilitta

Декілька років тому Дашу Хлистун називали однією з найперспективніших українських моделей. За декілька років роботи в модельному бізнесі дівчина заявила про себе на Тижнях моди в Нью-Йорку, Парижі, Мілані та багатьох інших країнах. Даша дефілювала в одязі найзнаменитіших брендів, серед яких Dolce & Gabbana, Zuhair Murad, Dior, Elie Saab, Saint Laurent, Kenzo, Lanvin, Stella McCartney, Givenchy, Versace, Fendi, Valentino, Marc Jacobs, Chloé та багато інших. Дівчина брала участь в показах Кутюрних колекцій від Модного будинку Alexis Mabille.

"Після зйомки я в Дашу просто закохалася. Чесно кажучи, вже тоді я зрозуміла, що у неї велике майбутнє. У неї такий типаж зовнішності, як у супермоделей з 90-х, і дивовижне поєднання працездатності та природних даних. Я дуже рада за неї як за модель, тому що вона дійсно заслуговує успіху", – зазначила фешн-фотографиня Соня Плакидюк виданню Buro 24/7.

25-річна Даша також знімалася для багатьох обкладинок глянців, зокрема для "Numéro" і британського "Harper's Bazaar.

Що Даша Хлистун публікує в інстаграмі