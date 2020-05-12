Даша з "Холостяка-10" показала пікантні форми: спокусливі фото та відео

Одна із трьох дівчат, які продовжують боротися за серце "Холостяка" Максима Михайлюка, Даша Ульянова випадково засвітила свої пікантні форми у звабливій сукні, що одягала на крайню церемонію троянд.

Даша запам'яталася глядачам десятого сезону шоу "Холостяк" своєю сексуальністю. Вона знає, як поводитися з чоловіками та підкорювати їхні серця. Ролик, на якому Ульянова показала свої апетитні сідниці, з'явився на її особистій сторінці в інстаграмі.

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На відео Даша позує у розкішному вбранні, в якому постала на проєкті під час десятої церемонії троянд. Оригінальний образ складався із звабливого боді-корсету, яке оголило її плече, а інше було прикрито рукавом-буф, та довгої спідниці-шлейфу. Струнку талію дівчина підкреслила за допомогою масивного золотого пояса. Таке вбрання оголило та підкреслило її спокусливі сідниці.

Серед аксесуарів Даша обрала золотий чокер та сережки. Волосся учасниця найромантичнішого шоу країни зібрала у високу зачіску ззаду, залишивши лише декілька тоненьких локонів, що спадали на обличчя та додавали образу особливої ніжності. На обличчі вона зробила насичений макіяж з акцентом на очах.



Даша з "Холостяка-10" показала оголені сідниці / Instagram / @by_spromojna



Даша засвітила пікантні форми у розкішному образі / Instagram / @by_spromojna