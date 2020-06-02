Переможниця десятого сезону шоу "Холостяк" вкотре позувала оголеною. Вона поділилася пікантним кадром, а у дописі вкотре прокоментувала фінал проєкту.

Ювілейний сезон найромантичнішого шоу країни став одним із найбільш обговорюваних за всю історію проєкту. З особливою активністю користувачі мережі говорять про пост-шоу, під час якого стало відомо, що Даша та Максим не продовжили стосунки через інтим "Холостяка" з іншою учасницею. Тепер Даша намагається пояснити, що відпустила цю ситуацію та живе далі. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилося чергове еротичне фото.

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Даша позувала лише в джинсах, вона звабливо прогнула спину та показала усю свою сексуальність. Її розкішне довге волосся спадає назад та додає образу особливої привабливості. На обличчі холостячка зробила макіяж з чорними стрілками на повіках. Її вуха прикрашають мінімалістичні сережки, а на руці бачимо браслет. Також увагу привертає її ніжно-рожевий манікюр.



Даша Ульянова позує оголеною / Instagram / @dasha_ulyanovaa

У дописі Даша прокоментувала події, які відбуваються після пост-шоу "Холостяка".

"Я навіть не хочу розбиратися в тому бруді, який зараз ллється з акаунту іншої учасниці. Я ніяк не хочу це коментувати, бо знаю, що розумні, розсудливі люди все розуміють. Людська заздрість не знає меж і як з нею справлятися – вибір кожного", – написала Ульянова.