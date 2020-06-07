Переможниця десятого сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова пригадала своє перше побачення з Максимом Михайлюком на проєкті та поцілунок, який стався під час нього. Дівчина зізналася, що тоді відчувала ейфорію.

Даша дала відверте інтерв'ю, яке опублікували на офіційній сторінці "Холостяка" в інстаграмі. Дівчина розповіла про свої почуття до Максима та згадала спільні миті на проєкті. Зокрема, пригадала їх перше побачення.

Читайте також Я перехворіла: переможниця "Холостяка-10" відверто розповіла про почуття до Максима

Перше побачення Даші та Максима

У розмові з журналістами Даша розповіла, що перша індивідуальна зустріч з Максимом була особливою, оскільки вона відбулася на початку реаліті-шоу. Для обох це був дуже трепетний та значущий день, адже саме тоді розпочалася їхня історія кохання.

Саме того дня відбувся перший поцілунок, проте Даша зізнається, що не планувала цього. Та тоді вони знайшли багато спільного і все пройшло легко та невимушено.

Я відчувала ейфорію, була щасливою та закоханою. Тоді зрозуміла, що не хочу його втрачати. Не було бажання відпускати Максима та повертатися додому до дівчат. Це був особливий день в моєму житті,

– зізналася Ульянова.

Дівчина неодноразово зазначала, що прийшла на проєкт за емоціями. Немає гарантій, що там можна зустріти кохання, а різноманітні емоції точно можна отримати.

Чому стосунки Даші та Максима не мають продовження?

Під час пост-шоу "Холостяка-10" Даша повідомила, що вони з Максимом не разом. Вона розірвала стосунки після того, як Максим зізнався, що мав секс на проєкті з іншою дівчиною. Ульянова не змогла пробачити такий вчинок чоловіка, адже вважає, що він зрадив її.

Проте сам Максим розповів, що інтим з іншою дівчиною у нього був ще до фіналу Він не давав учасницям ніяких гарантій. Мав окрему історію з кожною і стосунки розвивалися по-різному. Тому він не вважає, що зрадив.