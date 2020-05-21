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Даша з "Холостяка-10" зробила відверте зізнання перед фіналом: Мені сумно, що все закінчується

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Даша з "Холостяка-10" зробила відверте зізнання перед фіналом
Даша з "Холостяка-10" зробила відверте зізнання перед фіналом / Instagram / @dasha_ulyanovaa

Вже завтра, 22 травня, вся країна дізнається ім'я обраниці героя "Холостяка" 10 сезону Максима Михайлюка. Фіналістка романтичного реаліті-шоу Даша зізналася, що проєкт став для неї прекрасним досвідом, а красива історія кохання більше схожа на мрію.

За стосунками Максима і Даші глядачі спостерігали кілька місяців. Почуття між ними розпалювалися щотижня від першого побачення. Напередодні вирішального вибору головного героя фіналістка "Холостяка-10" опублікувала чуттєвий допис в інстаграмі, у якому зізналася, що не хоче, аби ця історія закінчувалася. 

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Даша, яка спочатку сприймала проєкт як авантюру, навіть сподіватися не могла, що опиниться за крок до хеппі-енду, як вона сама неодноразово називала свою перемогу. Дівчина відверто зізнавалася Максиму Михайлюку, що закохана в нього, а шлях на реаліті-шоу став для неї "прекрасним часом". 

Мені навіть трохи сумно, що все закінчується… Я навіть уявити не могла, що опинюся коли-небудь в фіналі та ще й з такою гарною історією кохання,
– наголосила учасниця "Холостяка". 

Даша також подякувала фоловерам, які понад 11 тижнів співпереживали їй у кожному випуску та навіть налаштовували на боротьбу з дівчатами. Вона зауважила, що незалежно від того, як складеться фінал проєкту, вона продовжує вірити та мріяти. 

Слід зауважити, що у вирішальному ефірі "Холостяка-10" глядачі стануть свідками романтичного побачення Максима і Даші в Барселоні. Впродовж 24 годин разом пара не відмовлятиме собі в обіймах та поцілунках, а дівчина відчує себе нареченою. Проте, судячи з анонсу, їхня зустріч закінчиться конфліктом та сльозами учасниці. Цікаво, чи повпливає цей інцидент на фінальний вибір героя. 

Автор: Марина Джура
Теги: Холостяк 10 сезон дивитися онлайн LifeStyle
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