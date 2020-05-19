Даша з "Холостяка-10" звернулася до прихильників: Не бажайте мені перемоги

Одна із фіналісток десятого сезону проєкту "Холостяк" Даша Ульянова напередодні довгоочікуваної розв'язки звернулася до глядачів. Дівчина попросила не бажати їй перемоги, адже вона вже втомилася боротися з конкурентками.

Ювілейний сезон шоу "Холостяк" наближається до кінця. Вже цієї п'ятниці стане відомо ім'я тієї учасниці, яка змогла полонити серце головного героя Максима Михайлюка. Та поки вся країна очікує черговий випуск найромантичнішого шоу, дівчата діляться своїми емоціями з шанувальниками. Днями на особистій сторінці Даші Ульянової в інстаграмі з'явився допис, у якому вона звернулася до прихильників.

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Даша зазначила, що позаду 11 прекрасних тижнів її життя, які вона запам'ятає назавжди. І це життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Вона неодноразово розповідала, що, коли йшла на проєкт, бачила перед собою величезну авантюру. А про те, що буде у фіналі навіть мріяти боялася.

Дівчина зізналася, що хвилювання у неї було присутнє завжди: від першого етапу кастингу і до крайнього ефіру. Каже, що переглядала кожен випуск з такою цікавістю, ніби не знала, що там буде відбуватися. Озираючись назад, вона розуміє, що все було не дарма.

Звернення Даші Ульянової до прихильників

"Хочу попросити вас не бажати мені перемоги. На цьому етапі я вже втомилася боротися в безкінечному конкурентному марафоні. Краще побажайте мені великого та щирого кохання", – написала в публікації дівчина.

Стосунки Даші Ульянової та Максима Михайлюка на проєкті "Холостяк"

Даша вразила Макса під час першої вечірки. Тоді вона показала гнучкість свого тіла та станцювала для нього надзвичайно красивий та ніжний танець. Дівчина з дитинства займається гімнастикою, тому рухи давалися їй легко та невимушено. Це був початок їхньої романтичної історії.

Стосунки розвивалися, під час кожної зустрічі вони ставали ближчими. Саме з Дашею у Максима відбувся перший поцілунок на проєкті. Тоді холостяк організував побачення в оранжереї.

Кожна наступна зустріч була по-своєму особливою. Під час однієї з церемонії троянд Макс запропонував Даші скупатися в басейні. Тоді їхній палкий поцілунок побачили інші учасниці шоу, які не приховували свого невдоволення.

У крайніх випусках глядачі могли побачити знайомство Даші та Максима з батьками один одного. Ці зворушливі миті ще краще зміцнили стосунки пари. Головний герой не хотів відпускати дівчину протягом одинадцяти тижнів проєкту. Та чи матиме їхня історія щасливе продовження, дізнаємося вже зовсім скоро.