Новоспечене зіркове подружжя Нікіти Добриніна та Даші Квіткової відправилося в Одесу. Після того, як закохані офіційно зареєстрували свої стосунки, вони вирішили влаштувати незабутні вихідні на березі моря.

Розпис Нікіти і Даші відбувся 20 травня. Хоча через пандемію коронавірусу гучне весілля довелося перенести, та пара якнайшвидше хотіла стати сім'єю та не переносила церемонію. Після одруження їм вдається зберігати романтику у стосунках. Днями Добринін і Квіткова відправилися у коротку подорож в Одесу. Світлинами дівчина поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Нікіта Добринін і Даша Квіткова в Одесі

Після пост-шоу проєкту "Холостяк-10", де пара була запрошеними гостями, Нікіта був дуже засмучений, адже не очікував, що все покажуть саме так. Тоді він запропонував коханій поїхати в Одесу автомобілем і та погодилася. Вже зранку наступного дня подружжя прямувало до моря.

Даша у сфоєму фотоблогу показала пікнік, який вони влаштували на узбережжі. На кадрах обоє позують неймовірно щасливі та усміхнені. Видно, що їхнє кохання справді сильне і йому ніщо не страшно.

На романтичних знімках Даша і Нікіта зображені у зручному вбранні, яке гармонійно поєднувалося з погодою та атмосферою навколо.

"Від мого серця до твого серця", – з ніжністю написала у публікації Квіткова.



Нікіта Добринін і Даша Квіткова в Одесі / Instagram / @kvittkova



Закохані Нікіта Добринін і Даша Квіткова / Instagram / @kvittkova