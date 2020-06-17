Популярна блогерка Даша Квіткова продовжує радувати шанувальників новими публікаціями. Вона оприлюднила фото з дельфіном. Дівчина відпочивала в Одесі, де й побувала поруч із цими дивовижними тваринами.

Даша поширила фото з дельфінарію на особистій сторінці в інстаграмі. Тиждень в Одесі був багатим на різноманітні яскраві емоції, якими вона тепер ділиться зі своїми підписниками.

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Даша Квіткова в дельфінарії

Квіткова вирішила максимально відпочити та насолодитися багатьма можливими розвагами, які є в Одесі. Зокрема, вона відвідала дельфінарій. Дівчина показала кадр, на якому виглядає неймовірно щасливою та тримає руки на дельфіні.

Блогерка одягнена у білий піджак та світлі джинси. Поєднала таке вбрання із білими кросівками. Доповнила образ сонцезахисними окулярами і мінімалістичним ланцюжком на шиї.

Відомо, що теми, які пов'язані із дельфінаріями дуже активно обговорюються. Вони можуть викликати шквал критики від зоозахисників та інших користувачів мережі. Зважаючи на це, Квіткова вирішила заблокувати можливість коментування допису.

Відомо, що минулого року Сергій Бабін разом із дітьми та дружиною відвідали дельфінарій у Харкові. Після цього в мережі розгорівся скандал.

Сергій Бабкін в дельфінарій: що відомо про скандал

Через декілька годин після того, як Сергій опублікував світлину з дельфінарію в інстаграмі, на фейбук-акаунті зоозахисної ініціативи UAnimals для артиста написали 5 фактів про ці заклади. Вони пояснювали, чому дельфінарії – це не найкраще місце для перебування ссавців і там вони зовсім не щасливі.

Згодом активісти додали пояснення від Бабкіна, чому він пішов у дельфінарій і насправді не знав про шкоду для дельфінів, але коментар щодо його прохання не накидатись на нього з гучними звинуваченнями зоозахисники не додали.