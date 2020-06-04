Даша Квіткова поділилася романтичною світлиною з чоловіком
Даша Квіткова та Нікіта Добринін нещодавно офіційно стали подружжям. Тепер до їхньої пари прикута ще більша увага. Зіркова дружина поділилася чарівним фото з коханим.
Даша та Нікіта є однією із найпопулярніших сімейних пар українського шоу-бізнесу. За їхньою історією кохання вся країна спостерігає ще з дев'ятого сезону про'єкту "Холостяк". На особистій сторінці дівчини в інстаграмі з'явилася світлина, яка замилувала мережу.
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Романтичне фото Даші та Нікіти
На кадрі вони зображені неймовірно закоханими та щасливими. Даша позує у легкій бежевій сукні. Її шию прикрашає красива підвіска, а вуха – великі сережки-кільця. Волосся блогерка зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах.
Нікіта зображений поруч зі своєю обраницею. Його образ гармонійно поєднується з її вбранням. Телеведучий одягнений в коричневий гольф.
Даша та Нікіта з ніжністю та любов'ю дивляться один на одного.
Я бажаю вам таких людей, чию вірність не довелося б ставити під сумнів. Бажаю таких надійних людей, які не дивлячись на всі ваші мінуси та труднощі, знайдуть тисячу і одну причину, щоб залишитися з вами, тому що побачать, що плюсів у вас набагато більше,
– написала в публікації зіркова дружина.
Нікіта Добринін і Даша Квіткова / Instagram / @kvittkova