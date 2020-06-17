Переможниця дев'ятого сезону шоу "Холостяк", блогерка Даша Квіткова поділилася яскравою світлиною з Одеси. Дівчина зізналася, що вона запропонувала чоловікові, телеведучому Нікіті Добриніну завезти його маму до моря, адже вона дуже цього хотіла.

На особистій сторінці Даші в інстаграмі з'явилося фото з відпочинку. Зіркове подружжя Квіткової та Добриніна вирішило зробити сюрприз мамі телеведучого і відправилося разом із нею в Одесу.

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Даша Квіткова та Нікіта Добринін в Одесі

Даша розповіла, що одного дня запропонувала Нікіті забрати його маму та відвезти до моря, бо вона дуже цього хотіла. Закохані не довго думали і вирішили поставити власний рекорд в дорозі. З Києва вони відправилися в Чернівці, адже саме там живе Олена Миколаївна. Після цього троє вирушили в Одесу. В дорозі були 19 годин і все заради того, щоб мама Нікіти зустрілася з морем.

Божевільний тиждень! Друзі, прогулянки і неймовірна кількість емоцій. Кожному цього не вистачало, поки ми сиділи вдома. Одеса, дякую, що було саме так,

– написала Даша в публікації.

Образ Даші Квіткової

На фото, яке Даша поширила в мережі, вона позує, спершись на пальму. Кадр був зроблений на території готелю, де відпочивала сім'я. На фоні було видно безмежне море. Блогерка одягнена у світлі джинси та бежеву майку. Доповнила свій образ масивним намистом та солом'яним капелюхом. Волосся дівчина вклала в легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневою помадою на губах.