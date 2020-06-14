Дружина головного героя проєкту "Холостяк-9" Нікіти Добриніна сміливо позує у відвертих образах та демонструє своє тіло на камеру. Даша Квіткова спокусила шанувальників фото, на якому постала перед дзеркалом в самій білизні.

Черговий інстаграм-допис переможниця 9 сезону реаліті-шоу "Холостяк" присвятила своєму домашньому улюбленцю Касперу. Проте увагу фоловерів завоювало не так миле кошеня, як відвертий образ Даші Квіткової.

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Новоспечена дружина відомого ведучого позувала в їхньому сімейному гніздечку перед дзеркалом у повен зріст. У спекотний день вона обрала пікантний домашній look, який не залишив байдужим навіть її чоловіка, котрий висловив своє захоплення у коментарях. Так, Даша Квіткова постала в напівпрозорих трусиках з високою талією та написом "цілуй" і мереживному бюстгальтері. Дівчина притиснула кошеня до себе, прикривши груди.

На такому відвертому кадрі шанувальники розгледіли як пружні сідниці блогерки, так і струнку талію.

Даша Квіткова зауважила, що кошеня на ім'я Каспер, яке з'явилося в їхньму домі кілька місяців тому, дуже швидко виросло: "Я не встигаю за цим пухнастим".