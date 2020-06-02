Українська блогерка Даша Квіткова вміє дивувати свою армію прихильників. Дівчина похизувалася фігурою у нижній білизні та звернулася до шанувальниць.

Новоспечена дружина відомого телеведучого Нікіти Добриніна поділилася спекотним кадром та викликала активні обговорення в мережі. Фото вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Даша поширила світлину, на якій постала у нижній білизні та продемонструвала свою спокусливу фігуру. Вона доповнила образ підвіскою, мінімалістичними сережками, каблучками та браслетами. На обличчі зробила макіяж в коричневих відтінках з акцентом на очах. Волосся зірка зібрала у зачіску ззаду, та залишила лише два пасма, які ніжно спадають на обличчя.

"Будь ласка, любіть себе", – звернулася блогерка до своїх підписниць.



Даша Квіткова у нижній білизні / Instagram / @kvittkova

Даша Квіткова зізналася, що в неї зовсім не ідеальна фігура, проте, назважаючи на це, вона любить своє тіло. Знаменитість каже, що у неї складається враження, ми всі давно забули про то, що кожен із нас індивідуальний, окрема особистість.

Жінок вже багато років закликають щось робити з їхніми тілами. щоб вони всі виглядали ідеально, під одну гребінку. Але для чого? Я здорова, щаслива, у мене все прекрасно,

– написала в публікації Даша.

Проте блогерка каже, що вона, як і всі дівчата, інколи підходить до дзеркала і думає, що щось не так із зовнішнім виглядом, зачіскою, обличчям. У жінок бувають моменти, коли вони відчувають себе жахливо і не хочуть виходити з дому. Проте у більшості випадків для Даші це все-таки не проблема, через яку варто переживати.