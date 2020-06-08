Українська блогерка, переможниця проєкту "Холостяк-9" Даша Квіткова відверто розповіла про свій успіх після участі в шоу і зазначила, що воно дало їй лише стимул, а досягла всього завдяки тому, що докладала багато зусиль.

На особистій сторінці Даші в інстаграмі з'явився допис, у якому вона висловилася щодо життя після "Холостяка". Дівчина зізналася, що ледь не щодня читає повідомлення у яких їй пишуть, що все, що вона має – дав проєкт.

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Даша Квіткова про успіх після "Холостяка"

Квіткова розповіла, що проєкт дає лише одне – стимул, а як діяти далі необхідно вирішувати самостійно.

"Холостяк" не створює мені футболки та костюми, не створював проєкт про подорожі, не веде перемовини і не співпрацює замість мене з багатьма брендами,

– написала Даша.

Переможниця "Холостяка-9" наголосила, що вона хапається за будь-яку можливість і вичавлює максимум із всього, що є у її житті, досягає цілей, не боїться та ризикує. Квіткова не бачить в цьому нічого поганого і вважає, що кожен на її місці робив би те ж саме.

Якщо б у моєму житті не було такого "стимула", я б все одно всього досягнула. Я трудоголік і ніколи не сидітиму на місці і не чекатиму, коли до мене в руки прилетить зірка. Такого не буває. Все досягається через працю, у будь-якому її прояві. Я вирішила не пірнати під воду, а стати на серфінг і плисти разом із хвилею,

– зазначила в публікації блогерка.