Популярна українська блогерка Даша Квіткова поділилася світлиною з Одеси, де нещодавно побувала разом із чоловіком, телеведучим Нікітою Добриніним. Також дівчина розповіла цікаву історію, яка трапилася з нею чотири роки тому.

Даша Квіткова на особистій сторінці в інстаграмі вкотре зробила публікацію, яка викликала активні обговорення в мережі. Знаменитість розповіла історію, яка надихає та нагадує їй, що вона все робить правильно.

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Історія Даші Квіткової

Чотири роки тому дівчина шукала додаткову роботу, оскільки прагнула дозволяти собі набагато більше. На той час вона вже вела блог в інстаграмі, який повільно, але впевнено розвивався. Також працювала в б'юті-індустрії, але цього їй було не достатньо.

Тоді Даша почала писати багатьом акаунтам із питаннями про вакансії. Проте відповіді не отримала. Днями дівчині прийшло повідомлення про співпрацю від однієї із соціальних сторінок, куди тоді зверталася Квіткова.

Як таке взагалі можливо? Яке ти дивовижне, життя! Будь завжди таким. Дивуй, надихай і нехай все буде добре,

– написала в дописі блогерка.

Даша Квіткова в Одесі

Нещодавно Даша разом із чоловіком відправилися на вихідні в Одесу. Вони вирішили відпочити від буденних справ та побути вдвох. Квіткова дуже любить море, тому така поїздка була для неї справжнім святом.

Дівчина опублікувала світлину, зроблену на фоні безмежного моря. Вона зображена, сидячи на камені, та усміхається в камеру. Зірка позує у блакитній сорочці, а волосся вклала у легенькі локони.