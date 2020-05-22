Холостяк 10 сезон: цікаві факти про переможницю шоу Дашу Ульянову

Популярне шоу "Холостяк" 10 сезон провело грандіозний фінал, у якому головний герой проєкту Максим Михайлюк обрав Дашу Ульянову. Журналісти LifeStyle 24 зібрали для вас цікаву біографію чарівної учасниці. Що відомо про – читайте у нашому матеріалі.

У п'ятниці, 22 травня, пройшов останній випуск шоу "Холостяк" 10 сезон, фінал якого, як і весь проєкт, запам'ятався всім глядачам. А підкорила серце пілота Максима Михайлюка – Даша Ульянова.

Цікаво! Холостяк 10 сезон 12 випуск: як пройшов довгоочікуваний фінал шоу

Біографія Даші Ульянової

Що відомо про дитинство Даші? Учасниця 10 сезону Холостяк народилася у Кривому Розі 28 травня 1996 року, тому за кілька днів їй виповниться 24 роки. ЇЇ тато Володимир – приватний підприємець, а мама Олена – домогосподарка. Також у дівчини є брати-близнюки Кирило і Тимур, які молодші за неї на 5 років.



З дитинства учасниця "Холостяка" займається художньою гімнастикою. Вже в 7 років дівчина брала участь в різних змаганнях та має безліч нагород.

З 11 років Даша навчалася в училищі олімпійського резерву і у неї фактично не було дитинства в класичному його розумінні. Вона рідно бачилася з рідними та постійно тренувалася і дотримувалася режиму. "В інтернаті нас зважували кожен день, і якщо ми набирали хоча б 200 грам, вранці нас чекала скакалка", – згадує дівчина.

Проте Даша не досягла захмарних спортивних висот, хоча і отримала звання майстра спорту, а такоє стала гнучкою і стрункою.

Зайва вага та схуднення

Проте, як розповідав 24 канал раніше, у 18 років у дівчини почалися проблеми з зайвою вагою. І коли Даша побачила, що її вага досягнула 67 кілограмів, то вирішила брати себе в руки та повертати спортивну форму.

"Навчаючись на першому курсі, я приїхала додому на новорічні свята. Підходжу до дзеркала, а там стоїть зовсім інша Даша, яка важить на 10 кілограмів більше. Але я знала, що можу бути зовсім іншою – стрункою, підтягнутою, з гарними формами. А на мене в дзеркалі дивиться якийсь ведмедик. Навіть батьки жартували і називали "наше слоненятко", – зізналася учасниця "Холостяка".

Тож, Даші доводилося боротися з цим та багато працювати над собою, щоб досягти бажаного результату. І в неї це вийшло – зараз вона виглядає дуже ефектно. До того ж, відомо, що красуня збільшила собі губи.



Даша Ульянова до і після схудення та збільшення губ / Фото СТБ Даша Ульянова до і після схудення та збільшення губ / Фото СТБ

Прийшовши на шоу Холостяк, Даша представилася як тренер зі стретчінгу (розтяжки) в студії елегантного спорту. Вона також – майстер спорту з художньої гімнстики, проте в майбутньому мріє відкрити власну студію.

Участь Даші у шоу "Холостяк"

У 2020 році Даша взяла участь у 10 сезоні шоу "Холостяка", головним героєм якого став пілот з Маямі максим Миайлюк. Дівчина стала однією з найяскравіших учасниць проєкту і відразу ж привернула увагу Максима, адже на першій же зустрічі вона продемонструвала танець, показуючи свою гнучкість та майстерність.

Цікаво! Холостяк 10 сезон: всі учасниці шоу

Окрім того, Даша кілька разів ледь не покинула шоу. Вперше це було після побачення в Таїланді. Максим хотів посадити дівчину в авто, щоб везти в аеропорт, але дівчина запропонувала виконати її бажання. Тоді вони пішли купатися в басейн, і в результаті Даша залишилася в проєкті.



Вдруге затриматися в шоу Даші вдалося після її відеозвернення, де вона сказала, що Максим влаштовує мало побачень з нею. Холостяк шоу знову проводив її до машини, проте всередині авто дівчина побачила запрошення на побачення в Єгипті.

В результаті, дівчина таки домоглася свого та стала переможницею шоу "Холостяк". Саме з нею Максим Михайлюк спробує побудувати міцні стосунки.

Стосунки Даші з Максимом

Цікаво, що шанувальники пари зібрали в одне відео всі найпалкіші моменти зустрічі Даші з головним героєм "Холостяка-10" Максима Михайлюка.

У відео з'явилося чимало кадрів пари з усіх дев'яти випусків, починаючи з першого побачення, на якому і відбувся дебютний поцілунок проєкту "Холостяк". Говорячи відверто, в їх історії набагато більше пристрасті і хімії, ніж романтики.

Так, шанувальники Даші не обійшли стороною і відверте зізнання учасниці про закоханість на останній церемонії троянд, нічні купання в басейні, зближення в спа і спокусливі погляди в джакузі з келихом шампанського.

Дивіться відео шанувальників про стосунки Даші та Максима