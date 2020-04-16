Даша Астаф'єва назвала приголомшливу суму, яку їй пропонували за секс

Популярна співачка Даша Астаф'єва ніколи не страждала від браку уваги чоловіків. Окрім цього, артистка зізналась, що чимало багатіїв пропонували їй приголомшливі суми за інтим. Про які суми йде мова – вона розповіла в інтерв'ю Олі Полякової.

"Супербілявка" українського шоу-бізнесу Оля Полякова влаштувала власне шоу на карантині. Ледь не щодня зірка запрошує до онлайн-трансляції колег, з якими відверто говорить про творчість чи деталі приватного життя. Новою гостею Олі Полякової стала Даша Астаф'єва, відтак випуск відзначився пікантністю.

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Зокрема, артистка не приховувала, що через свої сексуальні образи вона привертає увагу чоловіків. Багатії навіть пропонують мільйонні суми, щоб провести ніч з Дашою Астаф'євою. Особливо багато звернень було, коли зірка виступала у складі епатажного гурту NIKITA. Однак, які б цифри не фігурували в пропозиції, вони все ж отримують відмову від співачки.

Мені так багато разів це пропонували, я жодного разу не погодилася. Я постійно боялася, що це зйомка якоїсь передачі, де розводять зірок. Востаннє Юрію Нікітіну (продюсер гурту NIKITA – LifeStyle 24) пропонували 1,5 мільйони доларів, я сказала: "Називайте два",

– згадала Даша Астаф'єва.

Дивіться відео спілкування Полякової та Астаф'євої:

Окрім цього, артистка згадала і дивні пропозиції, які колись отримувала. Зокрема, за мільйон доларів їй пропонували народити дитину, і обов'язково хлопчика. Також Даші Астаф'євій пропонували яхти і елітні машини, а ще – фінансову допомогу без будь-яких зобов'язань.

"Минулого року, остання пропозиція, вона була найсмішніша. Мені запропонували мене утримувати, хотіли відправляти 600 тисяч доларів кожного місяця. Я кажу: "Чекайте, що я повинна робити". Це реально конкретні гроші. Бо, щоб заробити цю суму, я не знаю, що треба робити. Невже вам потрібен лише секс? Мене це якось збентежило, я досі вважаю, що це все передачі, де розводять", – додала вона.

Наразі Даша Астаф'єва заручена з бізнесменом Артемом Кімом. Українцям він добре відомий завдяки скандальній кримінальній справі. Вже понад 7 років правоохоронці розслідують справу за участю Артема Кіма: за даними слідства, чоловік причетний до розкрадання 27 мільйонів гривень з підприємств. Однак ці звинувачення Даша Астаф'єва неодноразово спростовує та зізнається, що через кримінальну справу не може піти до вівтаря та сама забезпечує коханого.