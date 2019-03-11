Даша Астаф'єва оголила пишні груди у провокативній зйомці Playboy: фото 18+

Популярна співачка та акторка Даша Астаф'єва поділилась із прихильниками серією провокативних знімків, зроблених для журналу Playboy. Артистка оголила свої пишні груди та прикрила їх наліпками зі словом "Цензура".

Даша Астаф'єва поринула у світ кіно: артистка дедалі частіше з'являється на телеекранах, аніж на сцені. Зокрема, запальна Даша постала у фільмах "Свінгери" та "Продюсер". Окрім цього, вона майстерно зіграла звабливу жінку у серії спектаклів з Антоном Лірником. Та попри таке насичене життя співачка не відмовляється від сексуальних зйомок, результати яких демонструє на своїй сторінці в Instagram.

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Днями Даша Астаф'єва поділилась провокативними фото, зробленими для французького журналу Playboy. Перед камерою сексуальна зірка постала в оксамитовому боді та колготках у сіточку. Вбрання Даша Астаф'єва спустила, показавши свої пишні груди з наліпками "Цензура".

Та цим норовлива українка не обмежилась. На іншому знімку Даша Астаф'єва, вбрана у крихітні бікіні, топ та колготи в сітку, продемонструвала пружні сідниці. Одним із найпровокативніших кадрів був знімок, на якому співачка сексуально облизала стіну.

Знімки зробив фотограф Максим Гагарін. Він обрав для провокативних світлин чорно-білі тони. Окрім цього, для співачки Даші Астаф'євої зробили об'ємну зачіску та легкий природний макіяж, що підкреслив її красу.