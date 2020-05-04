Даша Астаф'єва оголила сідниці на камеру: надто відверте фото 18+

Українська акторка та модель давно довела, що не має жодних комплексів та готова до будь-яких відвертостей. Проте, вочевидь, прихильники Даші Астаф'євої усвідомлюють межу між спокусливістю і вульгарністю, адже розкритикували фото оголеної зірки, яка демонструвала сідниці на камеру.

У секс-символа українського шоу-бізнесу Даші Астаф'євої ціла армія прихильників, які радо сприймають її зухвалі експерименти та з нетерпінням чекають на нові еротичні зйомки. Проте кадри, які на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала фешн-фотограф Соня Плакидюк, викликали чимало обурених коментарів.

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Фото були зроблені під час спільної поїздки знаменитостей до Львова. Тоді на балконі одного з престижних готелів Дарія Астаф'єва повністю роздяглася, не соромлячись пильних поглядів перехожих. Проте за кілька місяців після відпочинку Плакидюк продовжує ділитися світлинами, на яких позує її подруга.

На чергових кадрах Астаф'єва постала толес, закутавшись у велику білу ковдру. Вона обернулася спиною до камери, притулившись губами та руками до дзеркала у повен зріст. Зірка прикрила груди, проте зважилася оголити сідниці без білизни, які привертають всю увагу фоловерів. Цим фото Даша довела свою стрункість та підкорила тендітною талією і пружними сідницями.

Проте далеко не всім прихильникам така ідея для кадру видалася вдалою. У коментарях користувачі інстаграму нещадно розкритикували надмірно відверту позу Астаф'євої: "Дуже красиво свою ж*пу всім показувати, всі зірки такі! А що ви можете крім того, що оголеними фотографуватися?", "При всій повазі, навіщо нам бачити у вас на сторінці голі дупи?", "Мені одній здається що це вже занадто відверто?".