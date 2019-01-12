Даша Астаф'єва оголилась перед камерою: фото 18+

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Даша Астаф'єва оголилась перед камерою: фото 18+
Даша Астаф'єва оголилась перед камерою: фото 18+ / Instagram / @da_astafieva

Співачка Даша Астаф'єва, яка безтурботно засмагає на Балі, не забуває про своїх прихильників у мережі, які очікують на нові кадри. Зірка опублікувала чергову серію фото та відео, на яких приміряла дуже спокусливі образи.

Запальна Даша Астаф'єва вкотре підтвердила, що є секс-символом українського шоу-бізнесу. Артистка продемонструвала красу свого тіла у серії звабливих фото. 

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Перед камерою зірка постала у нюдовому боді, яке підкреслило її пишні груди, та міді-спідниці. Даша Астаф'єва звабливо побігала по розкішному номері свого готелю на Балі та показала, як проходять спекотні будні з нею. Окрім цього, артистка грайливо зняла свою прозору спідницю, залишившись тільки в боді. Крислатий солом'яний капелюх доповнив сексапільний образ Даші Астаф'євої.

Такими спекотними роликами співачка не обмежилась. На сторінці Даші з'явились фото, на яких вона прикриває оголене тіло пляжним капелюхом та демонструє пишні форми зблизька. 

Історія одного капелюха продовжується, – пожартувала Даша Астаф'єва. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Де Лаос?

Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

 

Теги: LifeStyle Відпочинок Музика Дар'я Астаф'єва Еротика
Джерело: 24 Канал
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