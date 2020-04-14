Даша Астаф'єва оголилася перед камерою: екстравагантна зйомка

У той час, як сексуальна співачка дотримується карантину, її фото публікують натхненні зіркові фотографи. Так, суддя шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк пригадала спільний відпочинок з Дашею Астаф'євою та зйомку, на якій модель засвітила оголені груди.

Зірка доводить титул секс-символа українського шоу-бізнесу численними зйомками. Хоч нині Даша Астаф'єва проводить час з батьками, а в об'єктиві частіше з'являються її собаки, фешн-фотограф Соня Плакидюк не дає прихильникам забути про сексапільну подругу.

Читайте також Модель Келлі Гейл повністю оголилась перед камерою: фото 18+

В особистому профілі в інстаграмі вона опублікувала архівні фото під час спільного відпочинку з Астаф'євою у Львові. Фоловери раніше встигли побачити оголену зірку на балконі готеля у самому центрі міста. Проте Соня вирішила підігріти цікавість шанувальників не менш пікантними кадрами.

На фото Даша Астаф'єва постала у чорних трусиках без бюстгальтера у розкішному номері. Вона замріяно позувала за сніданком у відвертих позах, хизуючись стрункими ногами і пишним бюстом. На ній мінімум одягу, проте чимало лаконічних прикрас: браслетів та підвісок. Природні легкі кучері зірки додають ніжності її еротичному вигляду.

У поїздки я не беру з собою камеру, але беру телефон і Астаф'єву,

– прокоментувала світлини Соня Плакидюк.