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Даша Астаф'єва оголилася перед камерою: екстравагантна зйомка

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Даша Астаф'єва оголилася в еротичній зйомці / Instagram / @da_astafieva

У той час, як сексуальна співачка дотримується карантину, її фото публікують натхненні зіркові фотографи. Так, суддя шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк пригадала спільний відпочинок з Дашею Астаф'євою та зйомку, на якій модель засвітила оголені груди.

Зірка доводить титул секс-символа українського шоу-бізнесу численними зйомками. Хоч нині Даша Астаф'єва проводить час з батьками, а в об'єктиві частіше з'являються її собаки, фешн-фотограф Соня Плакидюк не дає прихильникам забути про сексапільну подругу. 

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В особистому профілі в інстаграмі вона опублікувала архівні фото під час спільного відпочинку з Астаф'євою у Львові. Фоловери раніше встигли побачити оголену зірку на балконі готеля у самому центрі міста. Проте Соня вирішила підігріти цікавість шанувальників не менш пікантними кадрами. 

На фото Даша Астаф'єва постала у чорних трусиках без бюстгальтера у розкішному номері. Вона замріяно позувала за сніданком у відвертих позах, хизуючись стрункими ногами і пишним бюстом. На ній мінімум одягу, проте чимало лаконічних прикрас: браслетів та підвісок. Природні легкі кучері зірки додають ніжності її еротичному вигляду. 

У поїздки я не беру з собою камеру, але беру телефон і Астаф'єву,
– прокоментувала світлини Соня Плакидюк. 

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Дарія Астаф'єва Еротика LifeStyle
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