Даша Астаф'єва підкреслила пишні груди сексуальним корсетом: гарячі фото
Українська виконавиця та модель Даша Астаф'єва стала зіркою нової еротичної фотосесії, де показала свої спокусливі форми. Грайливі образи, як завжди, підійшли секс-символу України, тому користувачі "засипали" її приємними коментарями.
Автором фотоісторії стала Дана Дубова, яка вже зробила Астаф'євій декілька сексуальних світлин для публікації в інстаграмі. На зйомці артистка приміряла сексуальний шкіряний корсет, який доповнювався рукавом та спадаючою тканиною з правої сторони вбрання. Черевики на підборах та вуаль доповнили look зірки. Її волосся було ніжно укладене назад, а макіяж smoky eyes підкреслив її погляд.
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Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva
Окрім двох гарячих знімків Даша поділилась відеобекстейджем зйомки, де можна побачити її позування та роботу з фотографом.
"Кінематограф мене довів... Тут лише одне тепер вірно – задати собі питання: "Про мене чи це?" Відповіді чекайте пізніше", – загадково підписала ролик Астаф'єва.
Варто додати, що одного разу на запитання фаната в Instagram-Stories, чи бере вона участь в абсолютно усіх фотосесіях, Даша відповала, що рідко погоджується на зйомки. Адже, за її словами, митець повинен зацікавити та запропонувати абсолютно нову ідею та погляд на фотозйомку. Варто додати, що однією з її улюблених фотографинь є львів'янка Марта Сирко.
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