Даша Астаф'єва показала еротичні кадри зі зйомок комедії "Свінгери 2": фото 18+

Українська співачка Даша Астаф'єва активно пробує свої сили в кіно. Після зйомок комедії "Продюсер", вона розпочала роботу над другою частиною пікантного фільму "Свінгери".

Нова кінострічка буде сиквелом до популярного фільму "Свінгери". За сюжетом, дві подружні пари вирішили помінятись партнерами, щоб урізноманітнити інтимне життя. Провокаційне рішення обертається для всіх героїв чудовим досвідом, що впливає на сімейне життя. Наслідки незвичного експерименту настільки непередбачувані, що змушують молодих людей зустрічатися знову.

Читайте також: Крихітне бікіні і пишне декольте: Даша Астаф'єва показала еротичний образ з кліпу "Fetish"

Почалися зйомки другої частини секс-комедії "Свінгери". Рольові ігри, уроки тантричного сексу, ще більше гумору, емоцій та еротики,

– анонсували актори кінострічки.

Одна з головних ролей фільму "Свінгери 2" дісталась сексуальній співачці Даші Астаф'євій. Зірка приміряла образ запальної дівчини Світлани, яка мстить своєму чоловіку. У мережі вона опублікувала перші фото зі зйомок, на яких постала у звабливому чорному вбранні та з довгим хвилястим волоссям.

Окрім цього, Даша Астаф'єва повністю оголилась та зайняла пікантну позу з актором В'ячеславом Довженком.

До слова, прем'єра кінострічки "Свінгери 2" запланована на 7 березня 2019 року. Головні ролі у фільмі зіграють Оля Полякова, В'ячеслав Довженко, Михайло Кукуюк, Даша Астаф’єва, Анна Саліванчук та Олексій Вертинський.