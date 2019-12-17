Даша Астаф'єва показала розкішну фігуру в білизні: звабливі фото

Співачка Даша Астаф'єва не припиняє вражати своїх прихильників досить провокативними знімками. На інстаграм-сторінці знаменитості з'явилась серія фото, на яких українка постала в одній білизні.

Автором сексуальних фото стала Anka Fateeva. Саме з цією киянкою найбільше полюбляє співпрацювати Даша Астаф'єва, адже фотограф завжди знаходить для артистки нові теми для зйомки та звабливі образи.

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Цього разу співачка постала у чорній сексуальній білизні, яка підкреслила її стрункі форми. Драматичності образу Даші Астаф'євої додала чорна накидка, яка нагадувала крила.

Відомо, що зйомка проходила на одному з київських дахів. Даша Астаф'єва обирала сексуальні пози, не соромлячись виглядати в кадрі еротично.

Концепція ж зйомки залишалась у секреті. Однак всі прихильники артистки знають, що Даша Астаф'єва погоджується на фотосесію тільки у тому випадку, якщо їй сподобається ідея зйомки. Раніше вона пояснювала свою позицію, наголошуючи, що беззмістовні позування – це даремна трата часу.

Фотографія як ефект лакмусового папірця, індикатор визначення реакції середовища. Ось чому, перш ніж сказати "так", я завжди вимагаю ідею зйомки. Якщо вона не чіпляє мене, немає сенсу витрачати час і зусилля цілої команди. Часто геніальне у простому. Мої найсильніші тандеми закінчувалися тим, що ми так і не виходили з номера готелю,

– зізналась артистка.