Даша Астаф'єва показала спекотні рухи на більярдному столі: гаряче відео

Секс-символ українського шоу-бізнесу зняла еротичне відео, яке підкорило мережу. З більярдним києм у руках та персиковій сукні й колготах в сіточку Даша Астаф'єва розбурхала уяву фоловерів. Модель показала спокусливі рухи та ледь не роздяглася на камеру.

Визнана спокусниця навіть на карантині не може втриматися від сексуальних зйомок. В інстаграм-профілі Даша Астаф'єва опублікувала гаряче відео, яке підірвало мережу. У розкішному більярдному клубі замість звичної гри зірка влаштувала еротичну зйомку.

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Для пікантного відео модель обрала досить неоднозначний образ. Вишукана лаконічна сукня персикового кольору з закритим декольте контрастувала з чорними колготками в сіточку та замшевими туфлями на високих підборах. Щоправда, Даша Астаф'єва не змогла довго ховати свої пишні груди за скромним вбранням та оголила тендітні плечі просто на камеру, засвітивши мереживний бюстгальтер.

Образ зірки завершили стримана укладка та макіяж з акцентом на насичені червоні губи. Локацією для своїх еротичних рухів вона обрала більярдний стіл, позуючи з києм між ногами. Таке відео викликало шквал обговорення у коментарях, а прихильники не стримували свого захвату: "Даша, це розкішно. Браво тобі і команді, нескінченно дивлюсь", "Це ж богиня", "Це так гарно".