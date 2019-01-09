Даша Астаф'єва показала струнке тіло в купальнику: гарячі фото

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Співачка Даша Астаф'єва показала струнке тіло в купальнику
Співачка Даша Астаф'єва показала струнке тіло в купальнику / Instagram / @da_astafieva

Сексапільна Даша Астаф'єва вкотре розбурхала мережу. Зірка показала пляжні знімки з відпочинку, які приголомшили її прихильників.

Новорічно-різдвяні свята – чудовий привід для знаменитостей, щоб запланувати розкішний відпочинок. І поки одні насолоджуються гірськими краєвидами і засніженими схилами, то інші – гріються на пляжах. До другої категорії належить співачка Даша Астаф'єва, яка поділилась гарячими кадрами із відпочинку. 

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Перед камерою сексуальна співачка постала у купальнику гірчичного кольору. Пляжне вбрання підкреслило її апетитні форми і струнку талію. Даша Астаф'єва покупалась у басейні, де зробила пікантні фото. 

Відлежуванням біля басейну Даша Астаф'єва не обмежилась. Артистка у червоному купальнику підкорювала хвилі океану, не забувши про своїх прихильників. У блозі сексапільна Даша поділилась ще гарячішими пляжними знімками.

Класика, – лаконічно написала Даша Астаф'єва під одним із фото.

 

Теги: LifeStyle Музика Дар'я Астаф'єва
Джерело: 24 Канал
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