Даша Астаф'єва показала свої провокативні зйомки для Playboy: фото 18+

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Даша Астаф'єва: фото для Playboy
Даша Астаф'єва: фото для Playboy / Instagram / @da_astafieva

Одна з найепатажніших зірок українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва вже тричі прикрашала обкладинку чоловічого журналу Playboy. У день народження засновника глянцю Х'ю Хефнера артистка вирішила порівняти провокативні фото, зроблені у 2019, 2011 та 2009 роках.

На початку березня 2019 року співачка Даша Астаф'єва похизувалась серією провокативних фото на сторінці в Instagram. У допис артистка розповіла прихильникам, що стала зіркою нового випуску французького та українського журналу Playboy. Перед камерою співачка постала у сексуальному образі, в якому засвітила оголені пружні сідниці в чорних бікіні та колготах у сітку. Тепер же у мережі з'явилась обкладинка пікантного глянцю. 

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Провокативне фото Даша Астаф'єва символічно опублікувала у день народження засновника Playboy Х'ю Хефнера, 9 квітня. І хоч легендарного видавця не стало понад рік тому, модель вирішила таким чином згадати співпрацю з ним.

У мережі зірка поділилась своїми першими фото у Playboy, зробленими у 2009 та 2011 роках. Тоді українка вперше відвідала маєток Х'ю Хефнера у США та взяла участь у провокативній фотосесії голою. Окрім цього, зірка приміряла звабливу білизну для української версії видання, прикривши оголені груди надписом, що її знає засновник Playboy.

Обкладинка. Щаслива і обгоріла (4 банки тонального крему). Навіть не підозрювала, як вона змінить моє життя,
– поділилась спогадами Даша Астаф'єва.

 

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Теги: Музика LifeStyle Новини LifeStyle Дарія Астаф'єва Playboy Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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