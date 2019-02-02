Даша Астаф'єва показала звабливу фігуру в білизні і штучному хутрі: пікантні фото

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Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Секс-символ українського шоу-бізнесу, співачка Даша Астаф'єва продемонструвала фанатам у мережі нову серію відвертих фото з останньої зйомки.

Даша опублікувала пікантні знімки на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Астаф'єва позує у шубі oversize з леопардовим принтом і чорній звабливій білизні. Її образ доповнили чорні човники на високих підборах і насичений макіяж з акцентом на очах.

Шанувальники співачки у коментарях почали обговорювати верхній одяг зірки: чи шуба зроблена з еко-хутра або справжнього. Також фани написали безліч коментарів стосовно зовнішності 33-річної зірки.


Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva


Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva


Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Додамо, що все більше українських артистів закликають відмовитися від натурального хутра і стають на захист прав тварин. До прикладу, Христина Соловій знялася топлес і заявила, що краще "бути оголеною, ніж в хутрі".

Також переможниця Євробачення-2016 Джамала наголосила, що замінник хутра рятує від зайвої жорстокості.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

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Теги: LifeStyle Дар'я Астаф'єва Джамала Еротика
Джерело: 24 канал
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