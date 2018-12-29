Даша Астаф'єва поєднала свій гарячий кліп з кадрами із "Сам удома": відео

Перед Новим роком співачка Даша Астаф'єва вирішила додати до свого хіта ""Fetish" святкового духу. Результат її творчого експерименту вже підкорює мережу.

Кумедне передноворічне відео Даша Астаф'єва опублікувала на сторінці в Instagram. Зірка поєднала свій сексуальний кліп до пісні "Fetish" з легендарними кадрами святкової комедії "Сам удома".

Читайте також: Даша Астаф'єва презентувала грайливий кліп, знятий у Франції: відео

Варто зазначити, що гарячий кліп "Fetish" – один із найпровокативніших роликів в колекції Даші Астаф'євої. У відео епатажна артистка приміряла дуже сексуальне вбрання: корсет з декольте, який виділив її пишні груди та звабливу фігуру, чорні панчохи і крихітне бікіні. Окрім цього, зірка засвітила звабливу сукню покоївки.

Дивіться еротичний кліп Даші Астаф'євої до пісні "Fetish": відео 18+