Даша Астаф'єва поєднала свій гарячий кліп з кадрами із "Сам удома": відео

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Даша Астаф'єва створила кумедне відео з кадрами "Сам удома"
Даша Астаф'єва створила кумедне відео з кадрами "Сам удома" / Instagram / @da_astafieva

Перед Новим роком співачка Даша Астаф'єва вирішила додати до свого хіта ""Fetish" святкового духу. Результат її творчого експерименту вже підкорює мережу.

Кумедне передноворічне відео Даша Астаф'єва опублікувала на сторінці в Instagram. Зірка поєднала свій сексуальний кліп до пісні "Fetish" з легендарними кадрами святкової комедії "Сам удома". 

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Варто зазначити, що гарячий кліп "Fetish" – один із найпровокативніших роликів в колекції Даші Астаф'євої. У відео епатажна артистка приміряла дуже сексуальне вбрання: корсет з декольте, який виділив її пишні груди та звабливу фігуру, чорні панчохи і крихітне бікіні. Окрім цього, зірка засвітила звабливу сукню покоївки. 

Дивіться еротичний кліп Даші Астаф'євої до пісні "Fetish": відео 18+

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Дар'я Астаф'єва
Джерело: 24 Канал
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