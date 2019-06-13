Даша Астаф'єва засвітилась у київському метро: фото імпровізованої зйомки

Популярна співачка та акторка Даша Астаф'єва вміє приголомшувати своїх прихильників яскравими та досить еротичними фотосесіями. Однак цього разу артистка вбрала скромне вбрання і спустилась у столичне метро.

Відповідні фото співачка опублікувала на офіційній Instagram-сторінці. На кадрах Даша Астаф'єва постала у скромній білій сукні в горошок SL Ira, яку прикрасила оригінальним ремнем-баскою. Ретро-образ співачка доповнила туфлями, підібраними під стиль.

Читайте також: Даша Астаф'єва показала пружні сідниці в крихітному бікіні: 18+

Даша Астаф'єва вирішила не робити укладку своєї короткої стрижки, надавши перевагу косі, яку заплела на шиньйоні. Скромний макіяж з акцентом на червоні губи завершив її look.

"Метрополітен вдень і метрополітен вночі – дві різні людини", – прокоментувала фотосесію співачка.

Артистка зробила знімки на столичній станції метро "Теремки" та не обмежилась фото на платформі. Даша Астаф'єва покаталась у підземці та позувала поряд з киянами, які, ймовірно, не впізнали запальну брюнетку.