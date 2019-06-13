Даша Астаф'єва засвітилась у київському метро: фото імпровізованої зйомки

1590 Читать новость на русском
Даша Астаф'єва в метро
Даша Астаф'єва в метро / Instagram / @da_astafieva

Популярна співачка та акторка Даша Астаф'єва вміє приголомшувати своїх прихильників яскравими та досить еротичними фотосесіями. Однак цього разу артистка вбрала скромне вбрання і спустилась у столичне метро.

Відповідні фото співачка опублікувала на офіційній Instagram-сторінці. На кадрах Даша Астаф'єва постала у скромній білій сукні в горошок SL Ira, яку прикрасила оригінальним ремнем-баскою. Ретро-образ співачка доповнила туфлями, підібраними під стиль. 

Читайте також: Даша Астаф'єва показала пружні сідниці в крихітному бікіні: 18+

Даша Астаф'єва вирішила не робити укладку своєї короткої стрижки, надавши перевагу косі, яку заплела на шиньйоні. Скромний макіяж з акцентом на червоні губи завершив її look. 

"Метрополітен вдень і метрополітен вночі – дві різні людини", – прокоментувала фотосесію співачка. 

Артистка зробила знімки на столичній станції метро "Теремки" та не обмежилась фото на платформі. Даша Астаф'єва покаталась у підземці та позувала поряд з киянами, які, ймовірно, не впізнали запальну брюнетку. 

 

blog_ava
Головні новини 12 червня: зміни у партійних списках, нові рейтинги, протести у РФ
сьогодні
4194
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Дарія Астаф'єва
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
сьогодні 12:39 Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
187
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 13-16 червня
сьогодні 09:32 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 13-16 червня
152
Я дуже ціную свою внутрішню свободу: Злата Огневич про політику, Євробачення та музику
12 червня 16:00 Я дуже ціную свою внутрішню свободу: Злата Огневич про політику, Євробачення та музику
Юлія Михайлова 863
"Чорне Дзеркало": п'ятий (чи зайвий?) сезон
12 червня 13:04 "Чорне Дзеркало": п'ятий (чи зайвий?) сезон
Юлія Ліпенцева 239
Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту
12 червня 11:00 Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту
Анастасія Манюхіна 965
Новини
Більше новин
Залиште відгук