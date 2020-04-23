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Даша Астаф'єва позувала в обтислій сукні та шкіряних рукавичках: епатажний карантинний look

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Даша Астаф'єва приміряла епатажний образ / Instagram / @da_astafieva

Українська співачка та модель навіть на карантині доводить звання секс-символу вітчизняного шоу-бізнесу. Даша Астаф'єва зізналася, що на Великодні свята не відмовляла собі у їжі, проте, судячи з нових кадрів, зайві кілограми не загрожують зірці.

Знаменита артистка дотримується карантинного режиму та залишається вдома. Під час ізоляції Астаф'єва практикує йогу та демонструє свої тренування прихильникам в інстаграм-профілі. Попри те, що зірка ретельно слідкує за своєю фігурою, вона досі не може відмовитися від головної страви великоднього столу – пасок. 

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Новими кадрами Даша Астаф'єва вирішила показати, як виглядає після свят. Судячи з фото, пасхальні смаколики не вплинули на форми співачки. Для зйомки вона обрала чорну обтислу сукню довжини міді, яка не дозволить приховати жодного зайвого кілограма. Оксамитове вбрання підкреслило тонку талію та пишний бюст моделі. 

Зірка вирішила по-своєму інтерпретувати карантинні looks. Попри те, що на ній не було захисної маски, вона не забула про шкіряні рукавички з металевими застібками. Епатажний аксесуар гармонійно поєднувався з масивними чорними черевиками на невисоких підборах. Свій спокусливий аутфіт total black Даша Астаф'єва завершила високим хвостом, сережками-кільцями та помадою насиченого червоного кольору. 

Всім, хто зупинився, і припинив їсти пасочки присвячується. Раптом що, я не з вами,
– прокоментувала Астаф'єва. 

 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль і мода Дарія Астаф'єва
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