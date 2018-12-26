Даша Астаф'єва презентувала грайливий кліп, знятий у Франції: відео

Співачка Даша Астаф'єва презентувала новий кліп "Зима". Ролик епатажна артистка знімала у Франції та передмісті Києва.

Як відомо, на початку грудня Даша Астаф'єва підкорювала Париж. Там зірка взяла участь у пікантній фотосесії, знятій на людних вуличках романтичного міста.

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Минув майже місяць, коли артистка вирішила розсекретити мету своєї подорожі до Франції. Там запальна Даша Астаф'єва знімала свій новий чорно-білий кліп на пісню "Зима". Саме кадри із ролика зірка публікувала у своєму блозі.

"Ця пісня дійсно про любов і про те, що знаходить кожен з нас в цій новорічній казці... Хочеться вірити, що всі, хто почує її, будуть частиною мого чарівного стану і в поїздах, і в літаках, а головне тут, на землі", – розповіла Даша Астаф'єва.

Варто зазначити, що у ролику співачка приміряє кілька грайливих образів без спідньої білизни. Окрім цього, вона наче шукає своє кохання на вулицях Парижа, мрійливо вдивляючись у камеру.

Дивіться новий кліп Даші Астаф'євої "Зима" (відео):