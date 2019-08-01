Даша Астаф'єва розбурхала мережу знімками в сексуальному корсеті

Секс-символ України Даша Астаф'єва вкотре поділилась з прихильниками відвертими знімками. Цього разу артистка позувала у звабливому корсеті з античним бюстом чоловіка.

Instagram-сторінка Даші Астаф'євої давно стала своєрідним портфоліо, в якому вона ділиться з прихильниками дуже пікантними кадрами зі зйомок. Днями там з'явились чергові еротичні фото, які встигли розбурхати мережу.

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Перед камерою співачка постала у сексапільному атласному корсеті та чорних трусах. Свій образ вона доповнила колготками і улюбленими ретро-туфлями. Та найбільше обговорення серед прихильників Даші Астаф'євої викликали бежеві лікувальні стрічки, які виднілись на ногах зірки. У мережі припустили, що це частина ідеї зйомки, адже Даша позувала у дуеті з гіпсовим бюстом античного чоловіка, імітуючи поцілунки та закоханість.

Це більше, ніж фото. Це історія. Нехай її кожен бачить по-своєму,

– прокоментувала Даша Астаф'єва.