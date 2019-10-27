Даша Астаф'єва розповіла, що почувалася "гидким каченям" навіть під час зйомок у Playboy

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Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва, яка неофіційно вважається найсексуальнішою представницею українського шоу-бізнесу, не приховує того, що раніше не любила свою зовнішність.

Даша Астаф'єва зізналася у коментарі для "Світського життя", що відчула, як перетворилася з "гидкого каченяти" у прекрасну "чорну лебідку" лише кілька років тому.

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Навіть знімаючись для журналу Playboy зірка, яка була улюбленицею Х'ю Хефнера, почувала себе негарною. За її словами, у неї було дуже багато комплексів і вагань.

"Зараз я відчуваю себе гарною людиною, гарною жінкою, гарною мамою своїх цуценят. Також я відчуваю себе артисткою, яку вміють слухати не тільки тому що, вона красива чи з великими грудьми, а тому, що люди чують те, що я намагаюся до них донести", – додала Астаф'єва.

 

Крім того, артистка, яка у 2019 році є членкинею журі "Міс Україна Всесвіт", розповіла про жіночу конкуренцію на конкурсі краси.

Мені завжди було тяжко від заздрощів, від дівчачої потреби конкурувати. Сьогодні, мабуть, я просто ставлю себе на місце тих, хто бере участь у конкурсі. Я хочу, щоб дівчата просто насолоджувалися тим моментом, коли вони стоять на сцені, адже це може бути для них єдиним шансом побувати на цій сцені,
– зазначила Даша.

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Дарія Астаф'єва
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