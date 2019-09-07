Даша Астаф'єва взяла участь у новій еротичній зйомці: фото 18+

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Даша Астаф'єва в еротичній зйомці
Даша Астаф'єва в еротичній зйомці / Instagram / @da_astafieva

Співачка Даша Астаф'єва вкотре зуміла приголомшити мережу. Українська знаменитість поділилась результатами чергової еротичної зйомки, в якій засвітила оголені груди.

Сексуальні фото з'явились на офіційній сторінці співачки в інстаграм. Даша Астаф'єва приміряла штанний костюм без спідньої білизни, відтак всі прихильники могли побачити оголені груди артистки. Ще більшої пікантності знімкам додавали чорно-білі тони та еротичні пози.

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Відомо, що автором зйомки була фотограф Анна Фатеєва, з якою артистка неодноразово співпрацювала. В одному з дописів Даша Астаф'єва подякувала їй за те, що фотограф щоразу представляє її по-іншому. 

Той випадок, коли від долі не втечеш... Одна з найдивовижніших і незвичайних людей в моєму житті. Улюблена дівчинко, дякую за твоє бачення мене такою різною, але, завжди справжньою... Я відмовляю тисячам фотографів заради однієї такої зйомки,
– зізналась Даша Астаф'єва. 

Даша Астаф'єва в еротичній зйомці
Даша Астаф'єва в еротичній зйомці / Фото: Instagram / @da_astafieva

Раніше артистка розповідала прихильникам, що пікантні зйомки для неї – це спосіб показати якусь історію. Даша Астаф'єва, яка неодноразово приміряла епатажні образи та з легкістю оголювалась перед камерою, відмовляється від фотосесій, якщо автори не анонсують їй концепцію. 

"Зараз хочеться, щоб кожна зйомка тривала не довше години. За цей час завжди є що сказати, і більше відповідей, ніж питань... Я не чекаю розуміння, або схвалення, хочеться просто ділитися собою", – додала Даша Астаф'єва. 

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Сексуальні фото Даші Астаф'євої
Сексуальні фото Даші Астаф'євої / Фото: Instagram / @da_astafieva

Свою еротичну зйомку артистка порівняла з кіно. Сексапільна Астаф'єва не приховувала, що переживає перед такими фотопроєктами. 

"Мені складно сказати, що такий образ для мене новий тому, що моя кар'єра фотомоделі почалася саме з таких, характерних зйомок. Тому мені було приємно і трохи навіть тривожно повертатися до витоків, адже характерна зйомка – це завжди кіно. Я вважаю, що такі проекти нагадують нам про дуже важливе в сьогоднішньому світі – про почерк творця і цінності унікальності", – заявила вона.


Даша Астаф'єва / Фото: Instagram / @da_astafieva

Пікантні знімки Даші Астаф'євої
Пікантні знімки Даші Астаф'євої / Фото: Instagram / @da_astafieva

Співачка Даша Астаф'єва
Співачка Даша Астаф'єва / Фото: Instagram / @da_astafieva 


Нові фото Даші Астаф'євої / Фото: Instagram / @da_astafieva

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Дарія Астаф'єва Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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