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Даша Астаф’єва зачарувала новою фотосесією: ніжні фото

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Даша Астаф'єва розповіла про свої фотосесії / Фото з інстаграму

Українська співачка та модель Дарія Астаф’єва любить вражати своїх прихильників кадрами з відвертих фотосесій. Зірка часто позує в сексуальних образах, хизуючись своїми принадами.

Цього разу український секс-символ вирішила трішки розбавити свою стрічку гарячими світлинами, тож опублікувала чуттєві чорно-білі фото.

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Даша Астаф’єва перед фотокамерою постала в акуратно зібраному волоссі в пучок, чорній джинсовій спідниці, светрі та прикрасах. Свій образ знаменитість доповнила легким макіяжем.

Світлину Астаф’єва доповнила роздумами про відверті фотографії, які вона публікує у своєму особистому профілі.

"Дикість, коли люди говорять: "Боже весь час гола, весь час з голою попою." Дуже шкода таких людей, тому що для мене оголене тіло – це мистецтво. Це найщиріший стан жінки. Я не буду говорити банальних фраз про те, що людина приходить у світ голою. Людина під час найпотаємніших подій гола. Люди це все оскверняють і в силу якихось своїх внутрішніх заломлень, ставляться до цього по-іншому", – зазначила представниця шоу-бізнесу.

34-річна модель у своєму блозі розповіла про стосунки чоловіка та жінки та зазначила, що вони для неї означають.

Для мене у стосунках дуже важливо, щоб чоловік був щирим. Це, звичайно, рідкість. Велика заслуга жінки, коли чоловік може перед нею заплакати, поділитися, розповісти щось сокровенне. Для мене це важливо, і я дуже страждаю, коли чоловік закритий і занурюється в себе,
– резюмувала зірка.

В рамках нового шоу, в якому Астаф’єва літає по світу, вона перепробувала практично усі справи, якими займаються чоловіки. Знаменитість анонсувала, що в шоу вона доводить те, що жінкам під силу вся робота, яку виконують чоловіки.

Автор: Юлія Турелик
Теги: Дарія Астаф'єва LifeStyle
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